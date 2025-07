M jak miłość. Michalina Sosna zdradza sekret z planu. W tej windzie magicznie się znika! - ZDJĘCIA

Winda do… świata „M jak miłość”!

Na krótkim wideo opublikowanym przez Michalinę Sosnę widać, jak aktorka przemieszcza się po korytarzach planu zdjęciowego. Uśmiechnięta Kama prowadzi widzów za kulisy i zatrzymuje się przed windą – skromną, niepozorną, a jednak wyjątkową. To właśnie tam aktorzy serialu robią sobie zdjęcia, nagrywają kulisy i – co najważniejsze – rozpoczynają swoją „podróż” do świata Chodakowskich. Czyżby ta niepozorna winda była sekretnym przejściem do najważniejszych scen nowego sezonu?

Ślub Kamy i Marcina coraz bliżej!

Choć fani muszą uzbroić się w cierpliwość – ślub Kamy i Marcina (Mikołaj Roznerski) zostanie pokazany dopiero późną jesienią – to z materiałów zza kulis wynika jasno: czekają nas ogromne emocje! Ceremonia odbędzie się w klimatycznej willi w Konstancinie, a para młoda powie sobie „tak” w gronie najbliższych. To będzie piękna uroczystość, ale... nie wszystko potoczy się tak różowo, jak mogłoby się wydawać.

Zaledwie chwilę po ślubie widzowie zobaczą dramatyczne sceny. Marcin z przerażeniem w oczach będzie trzymał damską sukienkę – zwiastun tragicznych wydarzeń? Co spotka Kamę? Czy nowożeńcy będą musieli stawić czoła groźnym tajemnicom z przeszłości?

Kama zyskała uznanie Aleksandry! Niespodzianka u Chodakowskich

Na zdjęciu opublikowanym przez serialową Aleksandrę (Małgorzata Pieczyńska) po raz pierwszy można było zobaczyć Kamę i Marcina razem już jako małżeństwo. Ujęcie ukazuje szczęśliwą rodzinę, a najciekawsze jest to, że mama Marcina – która jeszcze niedawno oskarżała Kamę o sprowadzenie nieszczęścia – teraz traktuje ją jak własną córkę. Czyżby w końcu pogodziła się z wyborem syna?

Choć Kama na zdjęciu chowa dłonie za stryjem Erwinem (Andrzej Dopierała), przez co nie widać jej obrączki, to nie umknęło to czujnym fanom. Czy to tylko przypadek, czy zapowiedź jakiejś tajemnicy?

Michalina Sosna błyszczy nie tylko w serialu!

Nowy sezon „M jak miłość” to nie tylko fabularne zawirowania, ale i momenty uśmiechu, które aktorzy chętnie dzielą z fanami. Michalina Sosna świetnie odnajduje się w tej roli – zarówno jako Kama w dramatycznych scenach, jak i prywatnie – pokazując, jak wygląda codzienne życie na planie jednego z najpopularniejszych seriali w Polsce.