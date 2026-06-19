M jak miłość. Magda i Kinga wielkim wsparciem dla Pawła w nowym sezonie. Tak stanie na nogi z pomocą przyjaciółek - ZDJĘCIA

Nowy start szczęśliwego Pawła w kolejnym sezonie "M jak miłość"

Oto odmieniony Paweł Zduński! W naszej galerii zdjęć można zobaczyć kadry zza kulis kręcenia jesiennych odcinków hitu TVP2. Paweł nie prezentuje się już jako zgorzkniały, smutny i rozemocjonowany wdowiec. Oczywiście miał prawo dobitnie poczuć wielką stratę po śmierci Franki, ale przecież ma dla kogo żyć. Mało tego, już w końcówce poprzedniego sezonu "M jak miłość" zapowiedział Antosiowi (Mikołaj Jankowski), że dadzą radę sami w Warszawie, że koszmar po śmierci mamy chłopca dobiega końca. Zduński ma szansę na szczęście i nowy rozdział.

Kinga z Magdą wielkim wsparciem dla Pawła w nowym sezonie serialu "M jak miłość"

Trudno przewidzieć, jak wyglądałby los Pawła bez pomocy bliskich. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Barbara (Teresa Lipowska) pomagały Zduńskiemu bezpośrednio po śmierci Franki, kiedy odnaleziony wdowiec trafił do Grabiny, gdzie jeszcze przed zniknięciem podwiózł Rogowskiej synka. Marysia z Barbarą oraz dużym zaangażowaniem Agnes (Amanda Mincewicz) zajmowały się chłopcem, a potem pomagały Pawłowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości po ogromnej stracie.

Na planie "M jak miłość" trwają prace nad kolejnymi odcinkami i stąd wiadomo, że na pewno dojdzie do spotkań Pawła z bliskimi przyjaciółmi. Szykuje się spotkanie uśmiechniętego Pawła z Kingą i Magdą. Budzyńska nie tylko jest byłą partnerką Zduńskiego, ale jego najbliższą przyjaciółką, na którą zawsze może liczyć. Zresztą podobnie jak na Kingę, która także robiła wszystko, byle pomóc Pawłowi.

Spotkanie w bistro

Bistro Kingi jest od dawna miejscem spotkań bohaterów "M jak miłość", gdzie odbywa się wiele radosnych, ale także poważnych momentów. Jednak tym razem Paweł spędzi miło czas w towarzystwie Kingi i Magdy, a nawet dojdzie do serdecznego uścisku z Budzyńską. To oznacza, że życie Pawła wraca na dobre tory.