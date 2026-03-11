M jak miłość. Krystian Wieczorek z żoną Marią po latach znów razem w obsadzie! Tak zaczęła się ich miłość w serialu - WIDEO

Tak wyglądały początki miłości Krystiana Wieczorka i jego żony Marii w "M jak miłość"

Maria Wieczorek, prywatnie żona Krystiana Wieczorka znów zagra bohaterkę, która w 2016 roku w "M jak miłość" zdobyła serce Andrzeja Budzyńskiego, kiedy jego małżeństwo z Martą (Dominika Ostałowska) przechodziła kryzys.

Być może nie wszyscy pamiętają kim wtedy w "M jak miłość" była Paulina Lipska. 24-letnia Maria Szafirska, bo tak brzmiało panieńskie nazwisko początkującej aktorki, była nauczycielką rysunku Ani, przybranej córki Budzyńskiego, która od pierwszego wejrzenia oczarowała żonatego prawnika. Znajomość Andrzeja i Pauliny była poważnym zagrożeniem dla jego związku z Martą. Ostatecznie do romansu nie doszło! Chociaż Budzyński dopuścił się "niewinnej" zdrady...

W "Kulisach serialu M jak miłość" Krystian Wieczorek i jego żona Maria wracają pamięcią do pierwszych dni na planie serialu, które nie tylko dla ich bohaterów były przełomowe. Właśnie wtedy aktorzy zakochali się w sobie naprawdę, na całe życie! Chociaż starają się strzec swojej prywatności, to z okazji powrotu Pauliny Lipskiej do "M jak miłość" wspominają, jak się narodziło ich uczucie.

- To jest na pewno bardzo wyjątkowy powrót po dziesięciu latach. Dla mnie to jest faktycznie "M jak miłość", bo tu na planie poznałam mojego męża... Każdy taki powrót po tylu latach może oznaczać jakieś kłopoty, pewne zmiany. To taka piękna dla mnie klamra i cieszę się bardzo, że tu jestem i że mogę wrócić do mojej postaci do Pauliny - wyjaśniła Maria Wieczorek. - Nasze początki były takie, że myśmy nie potrafili ze sobą pracować. Myśmy się po prostu strasznie śmiali. I baliśmy, że ten powrót może być trudny. Ale chyba już zdążyliśmy się siebie nauczyć - dodał Krystian Wieczorek.

Czy Paulina w "M jak miłość" zniszczy małżeństwo Magdy i Andrzeja Budzyńskich?

Czy prawdziwa żona Krystiana Wieczorka w "M jak miłość" zostanie rywalką Magdy i będzie chciała odebrać jej Andrzeja Budzyńskiego? Póki co produkcja serialu trzyma w tajemnicy, jak scenarzyści pokierują losami Pauliny Lipskiej i czy stanie się zagrożeniem dla małżeństwa Budzyńskich.

Jedno jest pewne, kiedy Paulina w 1917 odcinku "M jak miłość" stanie w drzwiach kancelarii Budzyńskiego, zrobi na nim ogromne wrażenie i nie zdoła ukryć, że kiedyś łączyło ich coś więcej. Tym bardziej, że teraz Paulina, jako żona gangstera Igora Jabłońskiego (Marcin Piętowski), będzie potrzebowała pomocy Andrzeja, żeby uwolnić się od niebezpiecznego mężczyzny.

- To jest już inna Paulina. Wracam po przejściach, z dramatyczną historią, bolesną. Relacja Paulina - Andrzej jest zupełnie inna. Wtedy sobie pozwalała na dużo szybsze przekraczanie granic. Teraz wraca, bo ufa Andrzejowi, bo to jest jedyna osoba, przy której może się poczuć bezpiecznie - zaznaczyła Maria Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość".