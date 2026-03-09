M jak miłość, odcinek 1917: Powrót byłej ukochanej Andrzeja zniszczy spokój Magdy! Dowie się od Pauliny, do czego zdolny jest jej mąż - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Krystian Wieczorek z żoną Marią znów razem w "M jak miłość" po dziesięciu latach od pierwszego spotkania na planie, które nie tylko dla Andrzeja Budzyńskiego było jak grom z jasnego nieba! To wtedy narodziła się miłość między aktorami, którzy wzięli ślub niedługo potem. A młodziutka nauczycielka Paulina Lipska, która prowadziła lekcje rysunku Ani, przybranej córki Andrzeja, dość szybko podbiła serce prawnika. Mimo że wówczas był mężem Marty (Dominika Ostałowska).

Zdrada Budzyńskiego z Pauliną w "M jak miłość" sprzed lat!

Zdrada Budzyńskiego z Pauliną ostatecznie nie skończyła się ich romansem, ale ich uczucie było na tyle silne, że Andrzej omal nie zostawił wtedy Marty! Przypominamy, że 10 lat temu w "M jak miłość" między Budzyński i Paulina byli naprawdę blisko. Nawet Marta była świadkiem ich namiętnego pocałunku. Czy dawne uczucie odżyje na nowo? Czy Andrzej, który świata poza Magdą nie widzi, znów zauroczy się Pauliną?

Andrzej wtajemniczy Magdę w sprawę Pauliny w 1917 odcinku "M jak miłość"

Zrządzeniem losu w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina zjawi się w mieszkaniu Budzyńskich bez zapowiedzi, a drzwi otworzy jej Magda. Już wtedy Andrzej wtajemniczy żonę w sprawę małżeństwa Pauliny i Igora Jabłońskiego (Marcin Piętowski), biznesmena - bandyty, który zlecił brutalny napad na Kamila Gryca (Marcin Bosak), kiedy ten ośmielił się przeciwko niemu wystąpić w sądzie.

Paulina w 1917 odcinku "M jak miłość" wyjawi Magdzie prawdę o swoim mężu, Igorze Jabłońskim

Z tego, co Budzyński dowie się o przeszłości Pauliny w 1917 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że po dłuższym pobycie w USA, gdzie rozwijała malarską karierę, wróciła wróciła do Szczecina, wyszła za mąż i dziś nazywa się Lipska-Jabłońska. Biorąc ślub z Igorem Jabłońskim, nie miała pojęcia, kim naprawdę jest jej ukochany. Podczas wizyty w mieszkaniu Budzyńskich i rozmowy z Magdą, Paulina otworzy się przed żoną Andrzeja.

- Przepraszam, że nachodzę was w domu, ale muszę porozmawiać z Andrzejem. Po prostu muszę… - zacznie była ukochana Budzyńskiego, cytowana przez światseriali.interia.pl. - Andrzej bardzo ogólnie mówił o pani sprawie. Ale pracuję w kancelarii i wiem, kim jest pani mąż - stwierdzi Magda, która dopiero teraz pozna Paulinę. - Dla mnie to wszystko jest potwornie trudne… Igor naprawdę mnie kocha. A ja… Teraz, gdy poznałam całą prawdę o nim, nie potrafię z nim dłużej być. Chcę od niego odejść, uciec, zapomnieć… I jeśli Andrzej mi nie pomoże… To nie wiem, co zrobię. Nie mogę zaufać nikomu innemu - Paulina nie będzie ukrywała, jak Budzyński był jej bliski. – Czy pani mąż groził pani? - zapyta Magda, lecz Paulina nie odpowie.

Czy Paulina zostanie rywalką Magdy w 1917 odcinku "M jak miłość" i zagrozi miłości Budzyńskich?

Od 1917 odcinka "M jak miłość" stanie się jasne, że powrót Pauliny do życia Budzyńskiego, a także rozwód z Jabłońskim może sprowadzić kłopoty nie tylko na Andrzeja, lecz także na Magdę. Bo jeśli zgodzi się zostać prawnikiem byłej ukochanej i stanąć przy niej w sądzie na rozprawie rozwodowej, ściągnie na siebie zemstę niebezpiecznego przestępcy! Poza tym wkrótce potem w odcinkach "M jak miłość" w marcu Magda przekona się, czy Paulina zagrozi jej małżeństwu z Andrzejem.