M jak miłość. Karski wzbudzi zazdrość Natalki. Obmyśli taktykę, by sprawdzić, czy jej zależy. Da Adamowi szansę i szybko pożałuje?

Czy Natalka i Adam Karski z "M jak miłość" będą razem w sezonie po wakacjach?

Uczucie Adama Karskiego do Natalki nie osłabnie w nowym sezonie "M jak miłość"! I nie osłabi go nawet fakt, że Natalia wciąż będzie podkochiwała się Bartku (Arkadiusz Smoleński), co nie umknie uwadze Doroty (Iwona Rejzner). Żona Bartka nie pozwoli jednak na to, żeby "rywalka" ich rozdzieliła. A sprzymierzeńcem Kaweckiej stanie się właśnie komendant policji, który już w "M jak miłość" przed wakacjami nie raz wytykał Natalii, że zakochała się niewłaściwym facecie.

Nowa kobieta w życiu Adama Karskiego w "M jak miłość" jesienią. Kim będzie Paula?

Jaki sposób Adam znajdzie na Natalkę w odcinkach "M jak miłość" jesienią? Jak się przekona, że policjantce na nim zależy, że czas spędzony razem na posterunku policji w Lipnicy zbliży ich do siebie coraz bardziej?

Karski zrobi krok do przodu z pomocą niejakiej Pauli, nowej bohaterki w "M jak miłość". Zagra ją Marcelina Kieres, aktorka, która w tym roku zagrała już w serialu, ale zupełnie inną rolę. Wcielała się w postać pielęgniarki. Teraz jednak będzie tajemniczą kobietą w życiu Adama.

Kim będzie Paula w kolejnym sezonie "M jak miłość"? Jak czytamy w magazynie "Świat Seriali" to atrakcyjna, pewna siebie kobieta, z którą Adam poznał się jakiś czas temu. Będzie wpadała w odwiedziny do Karskiego na komendę w Lipnicy, nie kryjąc zainteresowania przystojnym szefem policji. Pojawienie się Pauli zacznie działać Natalce na nerwy, bo zwyczajnie stanie się zazdrosna o Adama.

Natalka zazdrosna o Adama i Paulę w nowych odcinkach "M jak miłość"

Kiedy w nowych odcinkach "M jak miłość" Natalka odkryje, że Adam spotyka się z Paulą, poczuje się zraniona, że Karski tak szybko sobie ją odpuścił. Nie wiedząc o tym, że randki Adama i Pauli będą ukartowane, to tylko część taktyki komendanta policji, by zdobyć Natalię.

Poza tym w Grabinie w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" dojdzie do niepokojących wydarzeń, które zbliżą Natalkę i Adama nie tylko podczas wspólnej pracy na posterunku. Tak się zacznie nowy rozdział historii Natalki i Karskiego, w którym nie zabraknie emocji.

Kiedy zacznie się nowy sezon "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

TVP ogłosiła już ramówkę na pierwszy tydzień września po wakacjach, z której jasno wynika, że emisja nowego 26 sezonu "M jak miłość" rozpocznie się od 1872 odcinka w poniedziałek, 1 września 2025, o godz. 20.55.

