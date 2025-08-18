"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wakacyjnej przerwie „M jak miłość” od razu wraca z mocnymi scenami. W 1873. odcinku Basia i Kacper spędzą czas w sadzie, pracując razem i ciesząc się chwilami we dwoje. Ich spokój przerwie jednak Dominik, dobrze znany widzom jako bezczelny i nieobliczalny chłopak, który od dawna terroryzuje społeczność Grabiny.

Tym razem posunie się o krok za daleko, bo wjedzie quadem wprost na Rogowską i Kacpra. Wściekły, że ta dwójka nie daje mu spokoju, zacznie szarżować po polu, stwarzając realne zagrożenie życia.

Zrozpaczona córka Rogowskich sięgnie po telefon i zadzwoni na policję. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, usłyszymy wtedy dramatyczne słowa dziewczyny.

– Potrzebujemy pomocy! On chce nas rozjechać! – krzyknie do dyżurnego komisariatu Basia.

Dominik w rękach policji. Karski wreszcie przywoła w Grabinie spokój?

Interwencja przyniesie natychmiastowy efekt, ponieważ Dominik zostanie zatrzymany. Niestety, sprawa na tym się nie zakończy, bo w komisariacie pojawi się jego ojciec, Walat (Szymon Mysłakowski), bogaty i wpływowy mieszkaniec Grabiny. Przekonany, że jego syn jest ofiarą „złośliwych donosów”, zrobi prawdziwą awanturę.

Według relacji światseriali.interia.pl, już od progu rzuci się na funkcjonariuszy.

– Gdzie komendant? Chcę z nim porozmawiać! – warknie wściekły Walat.

Na spokojne pytanie Adama, o co chodzi, Walat zareaguje furią. Będzie bronił syna jak lwica młodego, przekonując, że Dominik jest ostrożny, ma wszystkie uprawnienia i nic nikomu nie zrobił.

– To ja chcę zapytać: o co tu chodzi?! Mój chłopak jeździ sobie po prostu na quadzie, ma wszelkie uprawnienia, jest rozsądny, ostrożny... A tu, proszę, wystarczy donos jakiegoś gówniarza i od razu radiowozy, przesłuchania... i to już któryś raz! – cytuje portal.

Walat kontra komendant Karski

Bogacz z Grabiny nie cofnie się nawet przed groźbami – zapowie, że wytoczy policji proces za „nękanie jego syna”.

– To już nosi znamiona nękania... I ja tego tak nie zostawię! Moi prawnicy jeszcze dziś złożą wniosek!

Komendant Karski nie da się jednak zastraszyć. W stanowczy sposób odpowie, że nie tylko policja ma prawo działać… Właściciele sadu także mogą zgłosić wtargnięcie i zniszczenia. A najpoważniejsza sprawa to celowe stwarzanie zagrożenia życia.

– Właściciele sadu, do którego wjechał pana syn – bez ich zgody – też mają prawo zgłosić wtargnięcie na teren prywatny i niszczenie mienia – wyjaśni komendant.

– A jeśli chodzi o agresję kierowcy i umyślne stworzenie zagrożenia, to już pozostaje w naszej gestii! Bardzo dokładnie przeanalizujemy nagranie świadka – cytuje portal.

Barbara miała rację – Grabina w niebezpieczeństwie

Warto przypomnieć, że już wcześniej Barbara (Teresa Lipowska) przeczuwała tragedię. W 1869. odcinku zwierzyła się Mateuszowi (Rafał Kowalski), że okolica nie jest już bezpieczna.

– Niedawno jakiś łobuz prawie staranował naszą Basię! (...) Niedługo może z tego być straszna tragedia – mówiła roztrzęsiona Mostowiakowa w minionych odcinkach serialu.

Niestety, jej obawy właśnie zaczynają się spełniać. Szaleństwa Dominika doprowadzą do eskalacji konfliktu w Grabinie.

M jak miłość po wakacjach. Co dalej z Basią i Kacprem?

Choć tym razem Basia uniknie tragedii, zagrożenie wciąż będzie wisiało nad nią i Kacprem. Dominik nie odpuści tak łatwo, a jego ojciec zapowiada otwartą wojnę.

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańców czekają kolejne dramatyczne wydarzenia, a historia z quadami wciągnie w swoje sidła nie tylko Basię i jej ukochanego, ale całą rodzinę Mostowiaków.

Czy policji uda się powstrzymać Walata i jego syna, zanim dojdzie do prawdziwego nieszczęścia? Odpowiedź poznamy już po wakacjach, w 1873. odcinku „M jak miłość” oraz kolejnych odsłonach losów Mostowiaków.