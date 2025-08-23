M jak miłość. Jakub po rozwodzie od razu wskoczy w ramiona Martyny. Te ZDJĘCIA nie kłamią

Martyna i Jakub z "M jak miłość" coraz bliżej

Nowy sezon "M jak miłość" przyniesie widzom oficjalny rozwód Karskich. Do rozstania doszło w momencie, w którym niewierna Kasia (Paulina Lasota) stwierdziła wprost, że chce być z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Jakub nie mógł przetrawić tego, w którą stronę skręciło to małżeństwo. W trudnych chwilach wspierała go Martyna. Nic dziwnego, że ta dwójka mocno się zaprzyjaźniła, skoro Wysocka również doświadczyła bardzo trudnych momentów. Po śmierci męża Jerzego zakochała się w Marcinie, ale on po odzyskaniu wspomnień wiedział dobrze, że kocha tylko Kamę (Michalina Sosna).

Karski z Wysocką stali się dla siebie oparciem, rozumieli wzajemny ból. Chociaż w poprzednich odcinkach "M jak miłość" do niczego większego nie doszło, nie było wybuchu namiętności i czułości, wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki pokażą co innego...

Martyna wesprze Jakuba podczas rozwodu w "M jak miłość" po wakacjach

Start nowego sezonu "M jak miłość" zakręci się m.in. w okół rozwodu Karskich. Kasia stanie w sądzie z Jakubem, a wspierający Mariusz oczywiście także nie daruje sobie przyjścia na rozprawę. Architekt nic nie wie o tym, że ukochana wmówiła mu, iż to on jest tatą jej dziecka. Razem z detektywem żyją w kłamstwie.

Mariusz wesprze Kasię, ale Martyna także postara się pocieszyć Jakuba. Także zjawi się podczas rozprawy i będzie blisko Jakuba. Mało tego, na najnowszych zdjęciach z planu, które można zobaczyć w naszej galerii widać wyraźnie, że Martyna ląduje w ramionach Karskiego. Nie ma opcji, by była to pomyłka. Tę dwójkę połączy coś więcej!

Martyna z Jakubem razem w "M jak miłość" po wakacjach?

Wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz jest prawdopodobny. Karski dostanie wsparcie od Martyny, a ona powoli zapomni o Marcinie. Co na to Chodakowski, że jego była kochanka wyląduje w ramionach przyjaciela? To okaże się wkrótce.