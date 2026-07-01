M jak miłość. Jagoda z Tadeuszem nie znikną z Grabiny. Będzie szybki powrót z wyjazdu nad morze i spotkanie z Dorotą

Jagoda z Tadeuszem mieli zniknąć z "M jak miłość"

Pod koniec poprzedniego sezonu „M jak miłość” Jagoda i Tadeusz postanowili wyjechać nad polskie morze. Nie miał to być zwykły urlop, lecz kilkumiesięczny pobyt, który pozwoliłby na poprawę stanu zdrowia córeczki.

Największe wątpliwości miał sam Tadeusz. Kiemlicz długo nie potrafił powiedzieć Bartkowi Lisieckiemu (Arkadiusz Smoleński), że planuje wyjazd, bo obawiał się zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków w pracy. Ostatecznie sprawy w swoje ręce wzięła Jagoda. To właśnie ona porozmawiała z Bartkiem i przekonała go, że warto wesprzeć ich pomysł. Lisiecki nie tylko nie miał pretensji, ale od razu zaproponował rozwiązanie. Uznał, że Tadeusz będzie mógł pomagać w prowadzeniu wspólnego biznesu zdalnie, a on zajmie się wszystkim na miejscu.

Dla wielu widzów taki wątek wyglądał jak klasyczne przygotowanie do zniknięcia bohaterów z serialu. Scenarzyści „M jak miłość” już nieraz wysyłali postacie na dłuższy wyjazd poza Grabinę lub Warszawę, co oznaczało ich nieobecność przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące emisji. Tym razem wszystko wskazuje jednak na to, że z Jagodą i Tadeuszem będzie inaczej.

Jagoda jednak nie zniknie z Grabiny? Będzie spotkanie z Dorotą w nowych odcinkach "M jak miłość"

Nowe zdjęcie opublikowane na Instagramie Katarzyny Kołeczek sugeruje, że aktorka nagrywa już sceny z Iwoną Rejzner, serialową Dorotą. To oznacza, że Jagoda wróci do Grabiny i ponownie pojawi się wśród najbliższych. Trudno wyobrazić sobie, by jednocześnie przebywała nad morzem i brała udział w wydarzeniach rozgrywających się we wsi. Na razie nie wiadomo, dlaczego Jagoda tak szybko wróci z wyjazdu ani czy razem z Tadeuszem całkowicie zrezygnują z planów kilkumiesięcznego pobytu nad Bałtykiem. Niewykluczone jednak, że ich podróż okaże się znacznie krótsza, niż początkowo zakładali.

Fani wątku Jagody i Tadeusza nie będą musieli długo czekać na ich powrót do Grabiny. Wszystko wskazuje na to, że młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich, a spotkanie Jagody z Dorotą może okazać się początkiem kolejnego istotnego wątku w nowym sezonie „M jak miłość”