M jak miłość. Iwona wesprze Chodakowskich w nowym sezonie. Matka Anety poprze starania o dziecko?

M jak miłość. To o niego Natalka walczyła z Ulą zanim zakochała się w Bartku! Co się stało z Frankiem? Tak teraz wygląda - ZDJĘCIA

M jak miłość. Przyjazd Pawła do Grabiny mocno zaskoczy Marysię? Ten wyraz twarzy Rogowskiej mówi wiele - ZDJĘCIA

M jak miłość. Rewolucja w domu Kingi i Piotrka. Misiek zapowiada wielką zmianę. Tego nie pokażą do startu sezonu! - ZDJĘCIA

Aneta z Iwoną jeszcze pokażą, na co je stać

Te dwa charakterki są zdecydowanie wyróżniające się na tle innych postaci. Aneta z serialową mamą często wzbudzają emocje. Obie cechuje naturalny temperament i szczerość do bólu. Kiedyś Chodakowska miała kiepskie relacje z Kryńską, właściwie nie miały kontaktu, a lekarka nie chciała znać matki. Na szczęście wszystko poszło w dobrym kierunku, a obecnie kobiety łączą nie tylko więzi krwi, ale także przyjaźń.

Aneta z Olkiem dostaną wsparcie Iwony przy staraniach o drugie dziecko?

Aneta na pewno może liczyć na wsparcie Iwony w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach. A to się przyda, bo przed Chodakowskimi nowe wyzwania. Sama aktorka dała znać fanom, że zbliża się naprawdę mocny sezon. To tym bardziej daje do myślenia, ponieważ w końcówce minionych odcinków padł temat drugiej ciąży Anety. Ona i Olek wychowują synka Boryska (Tymon Szkopek), ale pojawił się także moment, w którym Chodakowska rzuciła zdanie o kolejnej ciąży. Olek był nieco zaskoczony, ale na pewno nie powiedział "nie".

Czy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Chodakowscy zaczną starać się o drugie dziecko? Tego jeszcze nie wiadomo, ale pewnym jest to, że dostaną wsparcie od bliskich. Mimo chaosu w rodzinie, Aneta, Olek, Iwona i Jerzy świetnie się ze sobą dogadują. Dawne nieporozumienia zostały wyjaśnione, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.

Przed Anetą trudne wyzwanie w nowym sezonie "M jak miłość"

Zdradzamy, że Aneta nadal pozostanie w trudnej sytuacji jeśli chodzi o przyjaźń z Kasią (Paulina Lasota). Karska w ogóle nie chciała zostać mamą, a jednak odkryła, że spodziewa się dziecka. Już wiadomo, że biologicznym ojcem synka lub córki Kasi jest Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Lekarka zakrzywia jednak rzeczywistość i ustawia wszystko tak, by to Mariusz (Mateusz Mosiewicz) widniał w papierach jako tata noworodka.

Obaj panowie oraz Aneta nie wiedzą, co wyprawia Kasia. Czy Chodakowska wesprze przyjaciółkę? To będzie trudny moment dla wszystkich.