M jak miłość. Impreza u Zduńskich w nowym sezonie. Piotrek i Paweł będą hucznie świętować ? - ZDJĘCIA

Zduńscy rzadko spotykają się w tak licznym gronie, a aktorzy zazwyczaj nie nagrywają dużych, zbiorowych scen. To zazwyczaj dzieje się w ważnej dla bohaterów chwili, a taka właśnie nadchodzi. Jak informowaliśmy, wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" odbędzie się ślub Kamy (Michalina Sosna) z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Właśnie ta okazja przyciągnie wszystkich bliskich Chodakowskich. W tym oczywiście zaprzyjaźnionych Zduńskich, którzy pojawią się w pięknie udekorowanym dworku, idealnym miejscu na ślub.

Wystrojeni Zduńscy pozują w malowniczej scenerii

Trzeba przyznać, że miejsce ślubu Kamy z Marcinem powala swoją malowniczością i urokiem. To dworek, prawdopodobnie pod miastem lub na obrzeżach, gdzie rozpościera się sporo zielonych okolic i króluje natura. Nic dziwnego, że aktorzy wykorzystali moment między kręceniem kolejnych ujęć i pozowali do zdjęć, które potem wpadły na ich media społecznościowe. Stąd wiadomo, że Zduńscy wystroją się jak nigdy, by uczcić ważny dla Chodakowskich dzień.

Kinga postawi na długą sukienkę, elegancką, ale z dziewczęcą, wiosenną nutą. Do tego dobierze białą marynarkę, która doda klasy. Piotrek z Pawłem natomiast wybiorą granatowe garnitury i kolorowe krawaty. Ulubieni bohaterowie będą świętować sukces i szczęście przyjaciół.

Impreza Zduńskich. Aktorzy podsycają domysły

Chociaż aktorzy nie zdradzili konkretnego celu tak odświętnych stylizacji oraz wyjątkowych okoliczności, dla których przybędą do dworku, wszystko wskazuje na ślub Chodakowskich. Prawdopodobnie dzieci Zduńskich nie będą towarzyszyć im w ważnym dniu. Możliwe, że zostaną pod opieką babć. Niemniej jednak, u Kingi, Piotrka i Pawła szykuje się wyjątkowa zabawa. Nie zabraknie oczywiście Franki (Dominiki Kachlik), żony Pawła, która akurat w dniu kręcenia scen ślubu Kamy i Marcina mniej pozowała do zdjęć. Widać ją jednak na ujęciach z planu.