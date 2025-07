M jak miłość. Gdzie jest dom w Grabinie? Olek ujawnił sekret dziury w ścianie w mieszkaniu Chodakowskich - WIDEO, ZDJĘCIA

- Szukam domu w Grabinie, ale nie mogę go znaleźć. W scenografii jest tak, że jesteśmy w jednym mieszkaniu, a za chwilę przechodzimy przez dziurę w ścianie to są cele więzienne. Jedno wiem na pewno, to nie jest dom w Grabinie. Tak to jest moje mieszkanie, ale cały czas poszukuję domu w Grabinie. Słuchajcie, prawda jest taka, że zgubiłem się w scenografiach wszystkich seriali i nie wiem, jak się stąd wydostać, więc trzymajcie za mnie kciuki. Być może więcej relacji nie będzie... - ogłosił Popiel, który na hali filmowej w Falenicy nie zobaczył domu w Grabinie z zewnątrz.