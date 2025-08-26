M jak miłość. Franka z Pawłem jednak wybudują dom w Grabinie?! Narodziny Antosia skłonią ich do przeprowadzki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 po wakacjach - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jeszcze w poprzednich odcinkach "M jak miłość" Franka i Paweł byli pełni entuzjazmu – mieli już działkę w Grabinie i projekt wymarzonego domu przygotowany przez ich przyjaciela Artura Nowakowskiego (Łukasz Garlicki). Byli tak szczęśliwi, że potrafili nocować na działce w namiocie, planując przyszłość i snując wizje rodzinnego życia na wsi. Zduńscy naprawdę wierzyli, że już wkrótce postawią własne cztery ściany w sąsiedztwie Barbary i całej rodziny Mostowiaków.

Niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała ich plany. Kłopoty finansowe sprawiły, że marzenie o własnym domu legło w gruzach. Zduńscy musieli pogodzić się z faktem, że nie wystarczyło im pieniędzy na rozpoczęcie budowy, a cała inwestycja okazała się zbyt dużym ciężarem. Ostatecznie zostali w swoim warszawskim mieszkaniu, a Paweł długo czuł się przegrany, przekonany, że zawiódł ukochaną żonę.

Narodziny Antosia zmienią wszystko. Zduńscy jednak wybudują dom w Grabinie?

Teraz jednak w 1875 odcinku "M jak miłość" sytuacja nabierze zupełnie nowego wymiaru. Pojawienie się Antosia sprawi, że Paweł i Franka na nowo zaczną zastanawiać się nad tym, gdzie chcą wychowywać synka. Wizyta w Grabinie, spokój i bliskość rodziny sprawią, że młodzi powrócą do dawnych marzeń o domu i życiu z dala od zgiełku stolicy. Czy tym razem los im sprzyja i uda się zrealizować to, co kiedyś musieli odłożyć na półkę?

Tragiczny wypadek w drodze do Warszawy

Sielanka w Grabinie skończy się jednak dramatem. W drodze powrotnej do Warszawy Paweł i Franka przeżyją prawdziwy koszmar – ich samochód przewróci się na bok, gdy na leśnej drodze drogę przetnie im rozpędzony Dominik Walat (Bartosz Surówka) na quadzie! Choć chłopakowi nic się nie stanie, Zduńscy ciężko ucierpią. Paweł zostanie poważnie poraniony, ale to Franka będzie musiała przejść skomplikowaną operację ratującą życie.

Ten dramatyczny wypadek na długo wstrząśnie rodziną Zduńskich i na pewno będzie mieć ogromne konsekwencje. Paweł nie daruje Dominikowi tego, że sprowadził takie niebezpieczeństwo na jego najbliższych, a sama tragedia może jeszcze mocniej utwierdzić go i Frankę w przekonaniu, że Warszawa nie jest dla nich dobrym miejscem do życia.