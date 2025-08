M jak miłość. Franka poważnie zachoruje? Szpital stanie się jej drugim domem - ZDJĘCIA

Zduńscy wylądują w szpitalu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Franka zacznie notorycznie lądować w szpitalu, który stanie się praktycznie jej drugim domem. I nic dziwnego, gdyż będzie spędzać tam naprawdę sporo czasu. Już jakiś czas temu aktorka chwaliła się na swojej relacji na Instagramie siniakami na swojej twarzy, które będą mogły wskazywać na pobicie lub wypadek, co wcale nie będzie musiało być dziełem przypadku, bo Paweł zadrze z nieodpowiednimi osobami!

Zdradzamy, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Zduński postanowi wziąć się za bandę Dominika Walata (Bartosz Surówka), który będzie terroryzował życie mieszkańców Grabiny! Paweł odważnie stanie w obronie swoich najbliższych, za co przyjdzie mu słono zapłacić, gdyż łobuzy się zemszczą, a on wyląduje w szpitalu po wypadku samochodowym, do którego doprowadzą. Podobnie z resztą jak Franka. Ale na tym jej przypadki się nie skończą!

Paweł wyjdzie ze szpitala, a Franka zacznie tam notorycznie wracać w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Franka w przeciwieństwie do swojego męża stanie się tam coraz częstszym gościem, a lekarze nie raz będą walczyć o jej życie. Oczywiście, Paweł będzie czuwał przy żonie, a swojego wsparcia udzieli mu także Artur (Robert Moskwa), bo Marysia (Małgorzata Pieńkowska) będzie pewnie w tym czasie zajmować się małym Antonim Lucjanem.

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w opiekę nad synem włączy się także i sam Paweł, bo niestety nie skończy się na tym 1 razie Franki w szpitalu! A to dlatego, że już kilka dni temu Dominika Kachlik chwaliła się na swojej relacji na Instagramie kolejnymi kadrami sprzed karetki, a teraz wrzuciła kolejne zdjęcie, na którym widzimy Zduńską z wenflonem na ręku! Co zatem stanie się z żoną Pawła, że nagle tak często będzie lądować w szpitalu? Czy będzie miało to związek z jej wcześniejszą chorobą? A może tym razem będzie to coś poważniejszego?

Co będzie ze zdrowiem Zduńskiej w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Przypomnijmy, że jakiś czas temu w "M jak miłość" Franka przeszła operację, gdy stwierdzono u niej endometriozę. I choć zabieg się udał, a Zduńska nawet została matką, na co lekarze nie dawali jest 100% szans, to jednak w nowym sezonie po wakacjach żona Pawła znów będzie lądować w szpitalu. Ale czy to będzie miało z tym jakikolwiek związek?

A może w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Zduńska zachoruje na coś poważniejszego? Albo może pojawią się jakieś komplikacje po tym 1 zabiegu już z nowego sezonu? Przekonamy się już niebawem!