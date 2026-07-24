M jak miłość. Fani nie chcą związku Agnes z Pawłem. Mają wspólną siostrę! 

Agnes i Paweł będą coraz bliżej w "M jak miłość" po wakacjach

W nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Agnes i Paweł spędzą razem coraz więcej czasu. Wszystko zaczęło się od Antosia, syna Zduńskiego i zmarłej Franki (Dominika Kachlik). Córka Artura Rogowskiego od początku mocno zaangażowała się w pomoc przy dziecku i szybko nawiązała z chłopcem wyjątkową więź.

Agnes nie ma własnych dzieci i nie może ich mieć, dlatego opieka nad Antosiem stała się dla niej bardzo ważna. Z czasem jej relacja z Pawłem również zaczęła się zmieniać. Widzowie zobaczą ich wspólne sceny, podczas których będą razem zajmować się chłopcem, spędzać czas w domu oraz towarzyszyć sobie w codziennych sytuacjach. Na zdjęciach z planu "M jak miłość" widać Pawła, Agnes i Antosia razem. Aktorzy nagrywali także wspólne sceny poza domem, między innymi w samochodzie. Wszystko wskazuje więc na to, że ich relacja będzie jednym z ważniejszych wątków nowego sezonu.

Czy Agnes i Paweł zostaną parą? Fani "M jak miłość" mają wątpliwości

Pojawienie się tak dużej bliskości między Agnes i Pawłem od razu wywołało dyskusję wśród fanów serialu. Na profilu SuperSeriale na Facebooku zapytaliśmy widzów, czy wyobrażają sobie związek tej dwójki i czy chcieliby zobaczyć ich jako parę. Część osób kibicuje Agnes i Pawłowi, widząc w nich szansę na nowy początek po trudnych przejściach. Wielu fanów zwróciło jednak uwagę, że taki romans mógłby być bardzo kontrowersyjny ze względu na ich rodzinne powiązania.

Jeden z komentarzy podkreślał:

Dla mnie nie powinni. Nie pasują do siebie. Ich rodzice są małżeństwem (choć się rozejdą), to mają jeszcze wspólną siostrę Basię. Moda na sukces powoli się robi. Inna osoba uważała, że ich relacja powinna pozostać wyłącznie przyjacielska: - Nie, chyba raczej bardzo dobrymi przyjaciółmi😘 Nie zabrakło też głosów, że Paweł po śmierci Franki powinien dać sobie więcej czasu i nie szukać od razu nowej miłości: - NIE, powinien poznać dziewczynę obcą, a nie wszystko w rodzinie. (...) Jak naprawdę kochał Frankę, to nie poleci od razu w ramiona innej.

Agnes i Paweł nie są rodzeństwem, ale łączy ich Basia Rogowska

Choć Agnes i Paweł nie mają wspólnych biologicznych rodziców, ich sytuacja rodzinna w "M jak miłość" jest wyjątkowo skomplikowana. Agnes jest córką Artura Rogowskiego i zmarłej Elsy. Paweł natomiast jest synem Marysi Rogowskiej. Artur nie jest jego biologicznym ojcem, jednak przez lata był dla niego ojczymem. Dodatkowo Marysia i Artur stworzyli rodzinę, w której wychowywała się Basia. To właśnie Basia jest osobą, która najmocniej łączy Agnes i Pawła. Dziewczyna jest córką Marysi i Artura, a tym samym siostrą przyrodnią zarówno Agnes, jak i Pawła.

Z tego powodu ewentualny romans tych bohaterów mógłby budzić mieszane emocje. Formalnie nie są rodziną biologiczną, ale w świecie "M jak miłość" od lat funkcjonują jako jedna wielka, patchworkowa rodzina. Na razie nie wiadomo, czy scenarzyści rzeczywiście zdecydują się połączyć Agnes i Pawła w parę. Ich coraz większa bliskość może być początkiem nowej historii miłosnej, ale równie dobrze może pozostać wyjątkową przyjaźnią.