M jak miłość. Dominika Kachlik tłumaczy powrót Franki. Po odejściu z serialu jeszcze zagra zmarłą żonę Pawła 

Agnieszka Pyź
2026-04-17 10:21

Franka wróci do "M jak miłość" w odcinku, którego emisja we wtorek, 21.04.2026, w TVP2. Ale to wcale nie oznacza, że Dominika Kachlik po odejściu z obsady na początku lutego tego roku będzie grała żonę Pawła. Na swoim profilu na Instagramie była gwiazda "M jak miłość" tłumaczy powrót Franki do życia Pawła i wyjaśnia kulisy scen, które widzowie zobaczą w 1937 odcinku. Sprawdź, jak to wyjaśnia. Już teraz tylko u nas w GALERII ZDJĘĆ możecie zobaczyć w jakich okolicznościach zmarła Franka wróci i jak zareaguje Paweł na widok nieżyjącej żony.

Dominika Kachlik jako Franka w M jak miłość po lewej stronie uśmiecha się, mając na sobie białą koronkową sukienkę, a po prawej aktorka pozuje w niebieskim swetrze w czarno-żółte pasy. Aktorka tłumaczy powrót Franki do serialu M jak miłość, o czym można przeczytać na Super Seriale.
Dominika Kachlik na Instagramie komentuje powrót Franki do M jak miłość
Galeria zdjęć 18

Czy Franka wróci do "M jak miłość" i Dominika Kachlik znów będzie w obsadzie?

Dominika Kachlik ostatni raz występowała w "M jak miłość" we wrześniu zeszłego roku, ale śmierć Franki nastąpiła w 1907 odcinku serialu, który został wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku. Skąd tak duża rozbieżność? Bo odcinki "M jak miłość" są kręcone ze sporym wyprzedzeniem, nawet czterech miesięcy, a dochodzą do tego jeszcze długie przerwy w nagrywaniu na planie zdjęciowym.

Zmarła Franka jako duch ukaże się Pawłowi w 1927 odcinku "M jak miłość"

Choć od śmierci Franki w 1927 odcinku "M jak miłość" minie już prawie pięć miesięcy, to pogrążony w depresji Paweł nadal nie pogodzi się z odejściem żony. Po tym jak Zduński będzie chciał się zabić zmarła Franka ukaże mu się we śnie. Przyjdzie do niego do szpitala i zapyta, co on najlepszego zrobił. I dlaczego nie pomyślał o tym, co jego śmierć oznaczałaby dla ich syna Antosia. 

Dominika Kachlik jako duch Franki pojawi się we śnie Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość" jeszcze jeden raz. Kiedy Zduński wróci do Grabiny i wreszcie zajmie się Antkiem, ukochana zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków, aby się pożegnać nie tylko z Pawłem, lecz także z ich synem. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1927: Zmarła Franka wróci do Pawła. Przyjdzie do niego w szpitalu i przypomni mu o synu! - ZDJĘCIA

Dominika Kachlik na Instagramie o powrocie Franki do "M jak miłość"

Na swoim profilu na Instagramie Dominika Kachlik w relacji na Instastory wyjaśnia fanom, którzy niezbyt uważnie śledzą losy Pawła w "M jak miłość" na czym będzie polegał powrót Franki. Tak aby nikt nie miał wątpliwości, że zmarła Franka nie wróci wcale na stałe do życia Zduńskiego. 33-letnia aktorka odeszła z obsady "M jak miłość" i nie ma już szans na to, aby zagrała żonę Pawła w realnych scenach.

Kachlik tłumaczy obserwującym na Instagramie, że powrót Franki w 1927 odcinku "M jak miłość" nakręciła przed odejściem z serialu. 

M jak miłość. Pożegnanie Dominiki Kachlik z serialem po śmierci Franki

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1927: Paweł w końcu zajmie się synem Antosiem. Wypełni os…

"Hej koteczki, nie wróciłam do "M jak miłość":) Faktycznie w poniedziałkowym odcinku będzie wyemitowana scena z moim udziałem, ale nagrywałam ją we wrześniu, podczas moich ostatnich dni na planie. W poniedziałek wrzucę Wam tu zdjęcie z tego dnia i coś napiszę. Całuski elo" - zapowiada Dominika Kachlik na Instagramie.

Przeczytaj też: M jak miłość. Koniec sezonu coraz bliżej. Przerwa w emisji zacznie się wcześniej niż w zeszłym roku?

