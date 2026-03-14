M jak miłość. Córka Pawła zapomniała, że on żyje! Basia nie odzywa się do niego od śmierci Franki. Nigdy nie wróci? - ZDJĘCIA

Co się stało z Basią w "M jak miłość"? Gdzie jest córka Pawła?

Gabriela Raczyńska zadebiutowała w "M jak miłość" jako 7-latka, słodka dziewczynka o anielskiej buzi i z uroczymi blond warkoczykami. Oczywiście nie od razu Basia, córka Ali (Olga Frycz), została przybraną córką Pawła, ale od pierwszego spotkania połączyła ją z silna więź ze Zduńskim. Z biologicznym ojcem Basia nigdy nie miała kontaktu, dlatego pokochała Pawła jak prawdziwego tatę. Po rozwodzie Pawła i Ali postanowiła, że zostanie z ojczymem, a matkę będzie odwiedzała od czasu do czasu w Anglii.

Aż do momentu, kiedy jesienią 2024 roku Basia wyjechała do Londynu na studia, a Gabriela Raczyńska odeszła z obsady "M jak miłość". 20-latka zrezygnowała z aktorstwa. Ogłosiła, że w jej życiu nastąpiły duże zmiany i dlatego musiała zrezygnować z roli Basi. We wrześniu wyjechała na studia do Massachusetts w USA.

Co prawda Basia wróciła do Pawła i Franki w kwietniu 2025 roku, ale Gabriela Raczyńska pojawiła się tylko w jednym odcinku. Na wieść o ciąży Franki, o tym, że Zduńscy zostaną rodzicami, a ona będzie miała rodzeństwo. Od tego czasu Basia nie daje żadnego znaku życia.

Czy Basia wróci do "M jak miłość" i dzięki niej Paweł pozbiera się po śmierci Franki?

Widzowie "M jak miłość" prześcigają się domysłach, dlaczego Basia nie odezwała się do Pawła po śmierci Franki, nie było mowy o tym, że przyjechała na pogrzeb, nie pomogła Zduńskiemu w opiece nad Antosiem, kiedy wpadł w otchłań rozpaczy w żałobie po stracie żony.

W ani jednym odcinku "M jak miłość" po tym jak Franka zmarła nie było nawet najmniejszej wzmianki o Basi. A przecież mogła chociaż zadzwonić do Pawła, przyjechać do Grabiny, by razem z babcią Marysią (Małgorzata Pieńkowska) zająć się Frankiem. Wygląda na to, że Gabriela Raczyńska ze względu na studia nie może sobie pozwolić na nawet gościnny udział w "M jak miłość".

Nie nie wskazuje na to, żeby w kolejnych odcinkach "M jak miłość" nastąpił powrót Basi. Córka nie sprawi, że Paweł dojdzie do siebie po śmierci Franki. Nie pomoże mu się pozbierać, żeby miał siłę zająć się wreszcie Antosiem. Bo syn Zduńskiego teraz najbardziej go potrzebuje. Tęskni nie tylko za zmarłą mamą, lecz także za tatą, który go porzucił.

Odnaleziony Paweł w 1918 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 17.03.2026), uprzedzi Marysię, że nie wróci do Antosia jeszcze przez długi czas...

M jak miłość. Paweł odnaleziony, ale nie wróci do syna i rodziny!