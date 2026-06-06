M jak miłość. Bartek będzie ojcem o jakim Franek zawsze marzył. Zapomniał, że ma jeszcze córkę! Nieznany los dziecka męża Doroty - ZDJĘCIA

Bartek będzie wspaniałym ojcem dla Franka w "M jak miłość" po wakacjach

Adopcja Franka w finale sezonu "M jak miłość" przed wakacjami stała się faktem! Tym samym Dorota i Bartek odetchnęli z ulgą, że chłopiec zostanie z nimi na zawsze, że stworzą mu kochającą rodzinę w siedlisku w Grabinie. Spełniając też własne marzenie o dziecku. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy ojczym Franka, agresywny i okrutny Malicki (Marcin Sitek), da im spokój. Policja wciąż bowiem nie złapała potwora, który zmuszał Franka do kradzieży, zaatakował Bartka nożem nad rzeką!

Z relacji z planu następnego sezonu "M jak miłość" wynika jednak, że Dorota, Bartek i Franek będą się musieli zmierzyć jeszcze z wieloma wyzwaniami, ale Lisiecki zrobi co może, by udowodnić chłopcu, że będzie dla niego ojcem, którego nigdy nie miał. Po trudnych przejściach Bartek wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. Tak jak Franek miał dramatyczne dzieciństwo, więc w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach powoli zyska zaufanie syna.

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Gdzie jest Kalinka z "M jak miłość", córka brata Bartka, którą adoptował z Ulą po śmierci Andrzejka?

Niestety w następnym sezonie "M jak miłość" Bartek tak bardzo skupi się na Franku, że zupełnie zapomni o istnieniu Kalinki, córki swojego brata Andrzejka (Tomasz Oświeciński) i Marzenki (Olga Szomańska), którą adoptował razem z Ulą (Iga Krefft) po ich tragicznej śmierci w wypadku. Była żona Lisieckiego odebrała mu Kalinkę jeszcze przed rozwodem. Kiedy wyjechali razem do Australii wydawało się, że rozpoczną tam razem nowe życie.

Małżeństwo Uli i Bartka skończyło się rozwodem dwa lata temu w "M jak miłość". Opętana przez przyjaciół z sekty Ula pogrążyła Bartka przed sądem, zerwała wszelkie ustalenia w sprawie opieki nad Kalinką! Mało tego, odbierała mu adoptowaną córkę. Od tego czasu Kalinka przebywa z Ulą w Australii, ale ich los pozostaje nieznany.

Ostatni raz Bartek widział Kalinkę na zdjęciu, które Ula wysłała mu niedługo po rozwodzie. Lisieckiego wzruszył córeczki, której nie widział od tak dawna. Co prawda dogadał się z Ulą, że Kalina będzie spędzała z nim wakacje w Grabinie, ale obecnie 6-letnia dziewczynka nigdy nie przyjechała do Polski.

Nic nie wskazuje na to, że Bartek i Dorota walczyli o odzyskanie Kalinki w nowym sezonie "M jak miłość". Teraz mają Franka i nowy syn będzie dla nich najważniejszy.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.