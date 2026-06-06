M jak miłość. Adam w końcu dowie się, że za jego plecami Natalka kręci z Lipińskim! Przejrzy grę ukochanej na dwa fronty w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Czy Natalka i Adam Karski wezmą ślub w nowym sezonie "M jak miłość"?

Miłosne rozterki w odcinkach "M jak miłość" od września 2026 roku zdominują życie Natalki, która związała się z Adamem Karskim, ale nie jest do końca pewna, czy naprawdę go kocha, czy to uczucie jest wystarczająco silne, żeby wziąć z nim ślub i być z nim do końca życia! Spore zamieszanie w sercu Natalii wywołał Mikołaj Lipiński. Od pierwszego spotkania z dyrektorem szkoły w Lipnicy stało się jasne, że między nimi iskrzy.

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W finale sezonu "M jak miłość" Natalka kolejny raz przełożyła ślub z Adamem! Nie tylko Karski, ale także córka Hania (Wiktoria Basik) oraz koledzy z komendy policji zaczęli na nią coraz bardziej naciskać na ślub. Niezdecydowania Natalia zwróciła się po radę do Barbary (Teresa Lipowska), wyznając szczerze, że ma coraz więcej wątpliwości w sprawie ślubu, czy jest gotowa podjąć tak ważną decyzję.

- Chcę mieć pewność, że robię dobrze, że tego właśnie chcę - zwierzyła się babci. Barbara powiedziała jej tylko jedno. Jeżeli Natalka kocha Adama, choć troszkę, to zobaczy, że ta wielka miłość na pewno przyjdzie z czasem.

Niczego nieświadomy Adam nawet nie podejrzewał wtedy, że Natalia za jego plecami spotyka się z Mikołajem Lipińskim, że zwraca się do dyrektora szkoły po imieniu, a ich znajomość rozwija się w niebezpiecznym kierunku...

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" ujawnia już nie tylko przygotowania do ślubu Natalki i Adama, ale także sceny, które wskazują na to, że narzeczona Karskiego dopuści się zdrady z Lipińskim. Na pewno ich ślub stanie pod znakiem zapytania!

Tak Patryk Szwichtenberg pożegnał się z "M jak miłość". Ujawnił, co będzie dalej

Patryk Szwichtenberg przy pożegnaniu z widzami "M jak miłość" po emisji nowego sezonu zapowiedział, że kręcone właśnie odcinki przyniosą kolejne zawirowania w życiu Adama Karskiego i innych bohaterów.

- Bardzo dziękuję wszystkim widzom. W następnym sezonie będzie jeszcze więcej niespodzianek. Do zobaczenia - napisał na swoim profilu na Instagramie.

Adam Karski odkryje, że Natalka kręci z Mikołajem Lipińskim w nowym sezonie "M jak miłość"

Nie ma wątpliwości, że w "M jak miłość" po wakacjach Adam wreszcie zorientuje się, że Natalka nie jest z nim szczera, że cały czas umawia się na sekretne spotkania z Mikołajem Lipińskim, prowadzi z nim dziwną grę, bo sama nie wie, czego tak naprawdę chce i czy to, co ich łączy to prawdziwa miłość.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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