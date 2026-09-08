M jak miłość. Artur ucieknie z Joanną z Grabiny? Kochanka Rogowskiego oszaleje z radości po tych słowach! Zostawi Marysię? - WIDEO 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-08 13:28

Artur (Robert Moskwa) wprost wyzna w nowych odcinkach "M jak miłość", że najchętniej uciekłby z Joanną (Dominika Sakowicz) na koniec świata! Tak zakocha się w kochance, że straci resztki logicznego myślenia. Mało tego, pochłonięta uczuciem do lekarza Joanna, również będzie mocno chętna na ucieczkę z Grabiny, najlepiej gdzieś daleko, z dala od Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i bliskich Rogowskiego.

Joanna z Arturem uciekną z Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość"?

Romans Artura z Joanną wybuchnie z podwójną siłą. Nie ma mowy, by lekarz zerwał z kochanką. Sam Robert Moskwa w "Kulisach M jak miłość" zauważa, że jego bohater jest na rozdrożu. 

- Miłość wielka, ta miłość romantyczna, ona ma to do siebie, że ona kompletnie wyłącza racjonalne myślenie - mówi Robert Moskwa w "Kulisach M jak miłość".

I faktycznie, w nowym sezonie "M jak miłość" Artur wyzna kochance, że najchętniej rzuciłby wszystko i uciekł na koniec świata tylko z nią... - Dobrze, zróbmy to! Nawet teraz, zaraz - podchwyci myśl kochanka i oczywiście będzie chętna na to, by wyjechać z Rogowskim. Jednak łatwiej coś powiedzieć, niż zrobić.

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Artur o miłości do Joanny 

- Miłość, jeśli już nadciąga, to atakuje na wszystkich frontach. Artur można odnieść takie wrażenie, że wysyła błędne sygnały na prawo i lewo i chyba nie ma jednej dobrej odpowiedzi po której stronie jest racja - komentuje aktor. 

Sam Robert Moskwa komentuje więc sprawę zdrady Artura jako niejasną i niełatwą sytuację dla wszystkich. Wiadomo już, że wkrótce w "M jak miłość" Marysia pozna całą prawdę o wyczynach męża. Wtedy małżeństwo Rogowskich może upaść z hukiem.

Artur wybierze kochankę w nowym sezonie "M jak miłość"?

Pytanie tylko, co zrobi Artur. Czy ostatecznie naprawdę zakończy romans, przestanie lawirować i uciekać do Joanny? A może jednak postawi na życie z młodą lekarką, a małżeństwo z Marysią spisze na straty? Póki co ruchy Rogowskiego będą chaotyczne i nieroztropne. Kolejne odcinki "M jak miłość" po wakacjach pokażą, co stanie się z małżeństwem Rogowskich. Sprawa nie wygląda jednak wielce optymistycznie. 

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