M jak miłość. Artur już bez kochanki, a Mateusz z nową dziewczyną na ślubie Natalki i Adama Karskiego w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Kiedy ślub Natalki i Adama Karskiego w "M jak miłość" po wakacjach?

Emisja odcinka "M jak miłość", w którym odbędzie się ślub Natalki i Adama Karskiego planowana jest na późną jesień, najpewniej na listopad albo końcówkę października. Dlaczego tak długo trzeba będzie czekać, aż ta para powie "tak"? Bo odcinek ze ślubem był kręcony pod koniec lipca, a nowy sezon "M jak miłość" zacznie się wraz z nadejściem wiosny, więc termin ślubu zostanie znów przesunięty o kilka miesięcy!

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Kto będzie na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość"?

Zaproszenia na ślub Natalki i Adama w następnym sezonie "M jak miłość" dostaną tylko wybrani członkowie ich rodzin. Bo młoda para urządzi skromny ślub i kameralne wesele w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) Lisieckich w Grabinie. Wiadomo już, że to rodzina Natalki zdominuje listę gości na ślubie. Z bliskich Karskiego nie będzie nikogo. Nawet jego kuzyna Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski).

Na długo przed ślubem Adam wyzna Natalii prawdę o swojej rodzinie, o śmierci ojca i odejściu matki. Mimo że w dniu, kiedy się poznali mówił jej, że stracił oboje rodziców i dlatego trafił do domu dziecka w Józefowie.

Największą sensację na ślubie Natalki i Adama w "M jak miłość" będzie obecność Artura Rogowskiego, kiedy wyda się już jego romans z Joanną (Dominika Sakowicz). Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) przyjmie zaproszenie i będzie udawał, że nic się nie stało. Na szczęście na ceremonię w urzędzie stanu cywilnego Artur przyjdzie bez kochanki.

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Wśród ślubnych gości będzie także Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski) w towarzystwie pięknej dziewczyny! Brat panny młodej na ślub przybędzie nie tylko z Majką (Matylda Giegżno), ale także z najlepszym przyjacielem, Jankiem Winiarem (Jakub Sirko).

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