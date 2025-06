M jak miłość. Ania i Olek świadkami na ślubie Kamy i Marcina? Kogo wybierze Chodakowski? - ZDJĘCIA

Kto zostanie świadkiem na ślubie Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"?

Kogo Kama z Marcinem poproszą na swoich świadków w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach? Jak informowaliśmy, okres zaręczyn w Chodakowskich nie potrwa długo. To Ślązaczka wyszła z inicjatywą ślubu, to ona klęknęła przed ukochanym i zaproponowała małżeństwo. Chociaż niektórzy odbierają to jako ostre narzucanie się, ponieważ detektyw raczej nie szedł w stronę sformalizowania związku, Kama dopnie swego. Właśnie powstają sceny ślubu i ceremonii do nowych odcinków "M jak miłość" po wakacjach. Wiadomo już, kto pojawi się wśród gości, kogo zabraknie i co wydarzy się w trakcie. Przynajmniej częściowo, bo szczegóły nowych odcinków "M jak miłość" są trzymane w tajemnicy.

Ważnym pytaniem jest - kogo młodzi poproszą na swoich świadków? Kto stanie z nimi przed urzędnikiem i poświadczy za ich małżeństwem?

Ania świadkową Kamy na ślubie w nowym sezonie "M jak miłość"

To raczej pewne, że świadkową Kamy zostanie Ania. To właśnie z ukochaną siostrą Ślązaczka jest zdecydowanie najbliżej. Co ciekawe, Ania także podkochiwała się w Chodakowskim, ale kiedy wyszło na jaw, że on chce tylko Kamy, młoda dziewczyna uparcie próbowała zapomnieć o uczuciu do Chodakowskiego. Zresztą nieodwzajemnionym, bo Marcin nigdy nie podrywał Ani. Niektórzy mogliby pomyśleć, że na świadkową nadaje się także Aneta, bo żona Olka mocno zakolegowała się z Kamą. To jednak mało prawdopodobne, by Kama poprosiła ją o tak ważną rolę w najważniejszym dniu.

Kto zostanie świadkiem Marcina? Brat Olek czy przyjaciel Jakub?

Większy problem ma Marcin. Kogo Chodakowski poprosi na świadka? Ma przecież ukochanego brata, Olka, z którym może nie widują się całymi dniami, ale zawsze mogą na siebie liczyć. To zgrane rodzeństwo, które się wspiera. Pozostaje jeszcze Karski, chociaż nie jest spokrewniony z detektywem, to on postawił wszystko na ostrzu noża, by odnaleźć cierpiącego na amnezję Marcina. Chodakowski zawdzięcza sporo zarówno bratu, jak i przyjacielowi. Któremu z nich powierzy ważną rolę w dniu ślubu?! Tego dowiemy się niebawem!