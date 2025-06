M jak miłość. Ania dopnie swego na ślubie Marcina i Kamy? Od początku kochała Chodakowskiego - ZDJĘCIA

M jak miłość. Misiek przegra zakład z Lenką! To mocno ich do siebie zbliży - ZDJĘCIA

Ania z "M jak miłość" kochała Marcina, ale nie miała u niego szans!

Widzowie z pewnością pamiętają początki znajomości Kamy i Ani z Marcinem. Początkowo siostry w ogóle nie wiedziały, że podkochują się w jednym mężczyźnie. O ile Kama trafiła na Chodakowskiego, bo skorzystała z usług agencji detektywistycznej, tak Ania przeżyła historię wprost z komedii romantycznej. Marcin uratował ją przed niebezpieczną sytuacją w parku. Wówczas dziewczyna miała duże problemy ze sprawnością w nodze, była niepewna siebie i przestraszona. Kiedy detektyw okazał jej wsparcie i troskę, wystarczyło jedno spojrzenie w oczy, by dziewczyna przepadła!

Jak wiadomo, Kama z Anią początkowo nie zdawały sobie sprawy, że nawiązały kontakt z tą samą osobą. Tyle tylko, że Kama weszła w intymną, fizyczną relację z Chodakowskim, który szukał pocieszenia po rozstaniu z Izą (Adriana Kalska). Kiedy Ania przekonała się, że siostra romansuje z jej "ukochanym", nie było to przyjemne. I tak - przez naprawdę długi okres - Ania próbowała zwalczyć uczucia do detektywa, ale co rusz wychodziło na jaw, że miłość jest silniejsza. Dziewczyna naprawdę długo "leczyła się" z uczuć do Marcina. Czy jej przeszło?

Ślub Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość", a Ania nadal zakochana?

To pewne, że siostra Kamy będzie jednym z ważniejszych gości na ślubie. Ślązaczki są ze sobą zżyte, a Ania prawdopodobnie obejmie rolę świadkowej. Czy to oznacza, że całkowicie wyzbyła się uczuć do Marcina? Chyba trochę niezręcznie byłoby stać u boku siostry, wspierać ją w ważnej ceremonii, a z drugiej strony żywić silne uczucia do jej ukochanego!

Ania dopnie swego w "M jak miłość" po wakacjach?

Mikołaj Roznerski i Alina Szczegielniak zapozowali razem do zdjęcia, a aktor rzucił widzom małe wyzwanie.

A to co za okazja ?Zgaduj zgadula ?😋 - zapytał serialowy detektyw, ale fani dobrze wiedzą, że chodzi o ślub Marcina z "M jak miłość", o czym informowaliśmy jako piersi.

U boku Chodakowskiego nie stoi Kama, a Ania. Czyżby to znak, że młodsza siostra dopnie swego i "odbije" detektywa? To raczej nie ma prawa się wydarzyć. Ania kibicuje Kamie i Marcinowi i nie zrobi nic za plecami siostry. Jej historia z detektywem nie miała prawa się udać. Teraz łączą ich koleżeńskie stosunki.