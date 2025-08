M jak miłość. Ani Jakub, ani Mariusz nie będą z kłamliwą Kasią? Czy pojawi się trzeci kochanek?

Jakub z Mariuszem z „M jak miłość” sugerują, co może się wydarzyć?

W sieci pojawiło się wspólne zdjęcie serialowych Jakuba i Mariusza, którym aktorzy pożegnali się z planem na czas wakacyjnej przerwy. To, co szczególnie zwraca uwagę, to opis zdjęcia:

„Gdzie dwóch się bije tam… @paulina_lasotaoff robi zdjęcie, o! 📸 Zaczęliśmy wakacje w @mjakmilosc.official, we wrześniu będzie się działo! 🫢”

Niby żartobliwy wpis, a jednak natychmiast budzi spekulacje. Jeśli dwóch się bije… to może ktoś trzeci skorzysta? Czyżby twórcy serialu szykowali nowy wątek miłosny dla ciężarnej Kasi?

Kasia dalej gra nieczysto. Kłamstwo nie ma końca

Widzowie dobrze wiedzą, że Kasia już dawno przekroczyła granice uczciwości. Gdy tylko zorientowała się, że jest w ciąży, zdecydowała się na desperacki krok – sfałszowanie wyników testów DNA, by Jakub nigdy nie dowiedział się, że to on jest ojcem dziecka. Oficjalnie ojcem ma być Mariusz, który niczego nie podejrzewa. A Jakub? Nadal żyje w przeświadczeniu, że Kasia odeszła do innego, bo tak po prostu chciała zmienić życie.

Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Lekarka dobrze wie, kto jest ojcem jej dziecka, ale konsekwentnie utrzymuje fikcję, by nie zburzyć starannie wykreowanego porządku. Tyle że ten porządek zaczyna się kruszyć.

Czy Jakub i Mariusz odejdą? A może ktoś nowy zawróci Kasi w głowie?

Jesienne odcinki „M jak miłość” mogą przynieść prawdziwe zaskoczenie. Jeśli Jakub i Mariusz wycofają się z tej toksycznej sytuacji, Kasia może zostać sama. Ale może też wydarzyć się coś zupełnie innego – pojawi się ktoś trzeci, zupełnie nowy, kto odmieni kierunek jej historii. Opis zdjęcia i tajemnicze „we wrześniu będzie się działo” daje do myślenia.Wszystko wskazuje na to, że wątek Kasi będzie jednym z najważniejszych w nadchodzącym sezonie „M jak miłość”. Kłamstwa, emocje, możliwa zdrada – a może nowa miłość? Serial wraca już we wrześniu i szykuje naprawdę mocne wejście!