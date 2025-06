M jak miłość. Aneta pobita! Siniaki na twarzy żony Olka potwierdzają, że rozegra się dramat - ZDJĘCIA

Aneta zostanie pobita w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

To zdjęcie wiele mówi! Na Instastory Ilony Janyst pojawiła się fotka z planu, gdzie aktorka zapozowała z serialowym mężem. Niby nie zdradzili wiele, ale przyciągający wzrok siniak na twarzy kobiety to prawdopodobnie zapowiedź do zbliżającego się dramatu u Chodakowskich. Zasinienie wokół oka wygląda na powstałe po silnym uderzeniu... Chociaż aktorka nie wyjaśnia obserwatorom tego, co konkretnie spotka lekarkę, ale można się domyślać...

Aneta często pakuje się w problemy

Fani wątku Anety i Olka wiedzą, że Chodakowska ma silny charakterek. Umie walczyć o swoje, jest pewna siebie i wygadana. I dobrze, ale czasem też przesadza. Aneta nie raz wszczęła afery, nawiązała konflikt i doprowadzała do scysji. Nigdy nie było jednak tak, by kobieta świadomie i z premedytacją rozwiązywała jakiś problem przemocą! Czy bójka, po której Aneta nabawiłaby się mocnego siniaka w ogóle w chodzi w grę?

Chodakowscy w niebezpieczeństwie?

Czyżby Aneta i Olek wplątali się w nowym sezonie "M jak miłość" w jakąś sprawę kryminalną?! Chociaż to raczej specjalność Marcina (Mikołaj Roznerski), który na co dzień rozwiązuje niebezpieczne sytuacje, może małżeństwo lekarzy też się w coś wpakuje?

Ilona Janyst nie skomentowała tego, co przydarzy się jej postaci w nowym sezonie "M jak miłość". Chociaż siniak jest zauważalny, nie wiadomo jeszcze, w jakich okolicznościach Chodakowska go nabędzie. Co ciekawe, ostatnio także kręcono sceny szarpaniny, a do przepychanki dojdzie między braćmi Chodakowskimi. Marcin i Olek, prawdopodobnie podczas wesela detektywa, skoczą sobie do gardeł! Aneta też zapozowała z siniakiem, więc coś jest na rzeczy! Na nowe odcinki trzeba poczekać do jesieni.

