M jak miłość. Agnes zostanie u Mostowiaków na dłużej. Córka zmarłej ukochanej Rogowskiego sprowadzi kłopoty? - ZDJĘCIA

Agnes odegra ważną rolę w życiu Rogowskich

Na instagramowym profilu „M jak miłość” pojawił się kadr zza kulis, który daje do myślenia. Widać na nim Agnes, Artura i Barbarę w salonie w Grabinie. Taki zestaw bohaterów nie pozostawia złudzeń, skoro sama nestorka rodu Mostowiaków zajmie się dziewczyną, ta nie zniknie szybko z życia Rogowskich. Tym bardziej, że Mostowiakowa jest znana z okazywania troski i opieki, zwłaszcza komuś w potrzebie. Czy w takiej sytuacji znajdzie się Agnes?

Tak zacznie się historia Agnes w Grabinie

Przypomnijmy, że Agnes zjawi się w Polsce, by przekazać Arturowi listy od zmarłej Elsy. Ale jak pokazują zakulisowe materiały, jej pobyt nie zakończy się na tej jednej misji. Wygląda na to, że Barbara przejmie się losem młodej kobiety i weźmie ją pod swoje skrzydła. To z kolei może oznaczać kłopoty w małżeństwie Artura i Marysi. Tym bardziej, że córka Elsy wcale nie ukrywa, że przyjechała także po to, by lepiej poznać Rogowskiego.

Mało tego, wciąż nie jest dokładnie znana historia związku Rogowskiego z przeszłości. Sama Marysia nigdy nie poznała Elsy, więc trudno jej jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę działo się w życiu męża zanim weszli w związek. Mogą wyjść na jaw wielkie tajemnice...

Agnes zostanie z Rogowskimi na dłużej

Czy Agnes naprawdę chce tylko zamknąć przeszłość swojej matki, czy raczej planuje otworzyć nowy rozdział w Grabinie? Zdjęcie z planu zdaje się zdradzać, że scenarzyści przygotowali dla widzów dużo dłuższą historię, w której domniemane ojcostwo Artura będzie odgrywało kluczową rolę.

Jedno jest pewne, Agnes wcale nie jest tylko epizodyczną postacią. Jej wątek zapowiada się na jeden z najbardziej burzliwych wątków tej jesieni w „M jak miłość”.