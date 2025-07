Grają razem w M jak miłość, a prywatnie są małżeństwem! Ewelina i Bartłomiej Nowosielscy ogłosili taką nowinę. Posypały się gratulacje - ZDJĘCIA

Rodzina Nowosielskich razem w "M jak miłość"! On gra Tadeusza, ona Weronikę, a ich córka jest Polą

Pierwsza z rodziny Nowosielskich w obsadzie "M jak miłość" była Hania. Jako 4-latka wygrała casting do roli córki Kamila Gryca (Marcin Bosak), porzuconej przez wyrodną matkę Weronikę. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, że to właśnie Ewelina Kudeń-Nowosielska wcieli się w postać matki Poli, że mama i córka te same role będą odrywały na ekranie. To był maj 2020 roku, ale Hania jako Pola pojawiła się w "M jak miłość" dopiero jesienią.

Początkowo Ewelina Kudeń-Nowosielska nie była wtedy brana pod uwagę do grania postaci Weroniki Stępień. Matka Poli nie pojawiała się z twarzą w "M jak miłość". Nawet na zdjęciach czy we wspomnieniach Poli, która bardzo przeżyła, że Weronika ją porzuciła, bo zwyczajnie jej nie chciała.

Ale prawdziwa mama Hani zaczęła jeździć na plan "M jak miłość" jako opiekun i padła taka propozycja, czy nie zagrałaby serialowej mamy Poli. Na samym początku zarówno dla Hani jak i dla Eweliny niezwykle trudno było grać córkę i mamę, bo musiały oddzielić życie prywatne od ekranowego. Zwłaszcza, że Weronika była złą kobietą, a wątek porzuconej przez matkę Poli jesienią 2020 roku wzbudzał wiele emocji.

- W rzeczywistości mamy zupełnie inne relacje. Natomiast w "M jak miłość" jest jak jest - wyznała Kudeń-Nowosielska w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ostatni do obsady "M jak miłość" dołączył Bartłomiej Nowosielski. To był zupełny przypadek. Na początku 2021 roku aktor dostał telefon od produkcji, żeby zagrał postać sadownika Tadeusza Kiemlicza, przyjaciela Mostowiaków, który wydzierżawił sad zmarłego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz), a potem założył firmę ogrodniczą i został szefem Uli (Iga Krefft) i Bartka (Arkadiusz Smoleński).

Dlaczego Nowosielscy nigdy nie spotkali się w "M jak miłość"?

Co ciekawe w "M jak miłość" Pola, Weronika i Tadeusz jeszcze nigdy się nie spotkali, ich wątku toczą się w zupełnie innych miejscach. Szczęśliwy mąż i ojciec Tadzio mieszka w Grabinie z ukochaną Jagodą i ich małą córeczką Dorotką (Klara Madeńska). Z kolei Pola mieszka na obrzeżach Warszawy z ojcem Kamilem i jego partnerką Anitą (Melania Grzesiewicz), którzy ostatnio zgodzili się, żeby Weronika, która ma ograniczone prawa rodzicielskie, częściej zajmowała się córką.

Trzeba przyznać, że między Jagodą, serialową żoną Tadeusza, a tą prawdziwą jest uderzające podobieństwo.

Radosna nowina od aktorów z "M jak miłość"! Posypały się gratulacje

Prywatnie Bartłomiej Nowosielski i jego żona Ewelina Kudeń-Nowosielska oprócz 9-letniej Hani mają także starszą, 13-letnią córkę Zosię, która jest bardzo podobna do siostry aktorki.

Małżonkowie z "M jak miłość" na Instagramie właśnie podzielili się ze wszystkimi swoim szczęściem i dobrą wiadomością. Aktorska para dokładnie 2 lipca 2025 obchodzi 14. rocznicę ślubu.

"14 👰‍♀️🤵‍♂️ I tak sobie razem idziemy dalej przez to życie… ♥️ #rocznicaślubu #rocznicakościsłoniowej #małżeństwo #teamnowosiele" - napisała Ewelina Kudeń-Nowosielska.

Pod postem aktorów z "M jak miłość" pojawiła się lawina gratulacji, także od ich kolegów z planu.