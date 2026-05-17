Gra Mariusza w M jak miłość, a jego dawna ukochana też występuje w serialu TVP. Wiele osób może się zdziwić, z kim był Mateusz Mosiewicz - ZDJĘCIA

Mateusz Mosiewicz, czyli Mariusz z "M jak miłość" - najbardziej znienawidzony bohater
Mateusz Mosiewicz dołączył do obsady "M jak miłość" w styczniu 2025 roku i od tego czasu jako Mariusz zyskał wielu wrogów. Należy do grona znienawidzonych bohaterów, którzy rozpalają ogromne emocje wśród widzów. Rozkochał w sobie Kasię, która zdradziła z nim Jakuba i ostatecznie zniszczył małżeństwo Karskich. Dość szybko Mariusz pokazał prawdziwą twarz - nieobliczalnego, chorego z zazdrości partnera, który chce mieć Kasię tylko dla siebie.
Zobacz też: M jak miłość. Tak się zmieni Mariusz w następnym sezonie! Kasia nie odejdzie od niego z córką Jakuba - ZDJĘCIA
Choć 39-letni Mosiewicz od ponad dziesięciu lat regularnie gra w spektaklach teatralnych oraz w kolejnych produkcjach telewizyjnych, to popularność zdobył dzięki roli Mariusza w "M jak miłość" w TVP, a także Wojtka w serialu "Szpital św. Anny" w TVN. Nie raz zdarzało mu się grać jednocześnie w kilku serialach i skakać z planu na plan. Wcześniej pojawił się jako rycerz Guncel Reibnitza w "Koronie królów", gdzie grała także Paulina Lasota, ale występował też w serialach: "Papiery na szczęście" czy "Matylda".
Mateusz Mosiewicz prywatnie - związek z aktorką i córka
Jako mąż Kasi w "M jak miłość" świata nie widzi poza swoją ukochaną i niestety nie da się lubić. Prywatnie Mateusz Mosiewicz także jest zakochany. Od kilku lat jest związku z aktorką i tancerką - Martą Wiejak, znanej z serialu "Bodo", uczestniczki 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Mosiewicz i jego partnerka mają razem 5-letnią córkę Wandę, którą aktor czasami pokazuje na swoim profilu na Instagramie.
"Moje serce zajęte. Panna W. Krew z krwi. Boże, jak Ona cudnie pachnie!" - napisał tuż po jej narodzinach w marcu 2021 roku.
Byli parą, a teraz grają w "M jak miłość". Mateusz Mosiewicz na planie z dawną ukochaną
Zapewne niewiele osób wie, ale przed laty Mateusz Mosiewicz był w związku z inną aktorką z "M jak miłość". Jego dawną ukochaną jest Anna Jarosik, czyli ekranowa Ewelina, żona żołnierza Michała Winiara (Tomasz Rożniatowski). Rozstali się jednak, kiedy Jarosik poznała Michała Tomalę, który gra Daniela w "Na Wspólnej". Co ciekawe Mosiewicz i jego była partnerka nie grają żadnych scen razem w "M jak miłość".