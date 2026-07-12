Była Anią w M jak miłość, ale nagle straciła rolę. Julia Paćko wyrosła na prawdziwą piękność. Trudno ją poznać - ZDJĘCIA

Julia Paćko odeszła z "M jak miłość", kiedy Ania miała 8 lat

Julia Paćko była Anią w "M jak miłość" przez szczęść lat. W roli córki Marty Wojciechowskiej i Norberta (śp. Mariusz Sabiniewicz) zadebiutowała jako niespełna 2-letnia dziewczynka. Jesienią 2013 roku w obsadzie "M jak miłość" zastąpiła ją inna aktorka, Weronika Wachowska. Dla widzów sporym zaskoczeniem było, że wówczas 8-letnia Julia Paćko tak nagle zniknęła z serialu i pojawiła się zupełnie nowa Ania.

- Umowa z Julią Paćko dobiegła końca i zastąpiła ją Weronika Wachowska. Julii i jej mamie produkcja bardzo dziękuje za fantastyczną współpracę. Zmiana podyktowana była wymogami scenariusza, co do tej postaci. Weronika ma ogromne doświadczenie w pracy z kamerą oraz talenty, które pozwolą scenarzystom uatrakcyjnić postać Ani Wojciechowskiej - tłumaczyła wtedy portalowi SuperSeriale.pl Karolina Baranowska z produkcji serialu "M jak miłość"

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Tak się zmieniła Ania Wojciechowska z "M jak miłość". Julia Paćko zachwyca urodą!

Po odejściu z "M jak miłość" Julia Paćko pojawiła się jeszcze w obsadzie serialu "Koty i zaloty" w Polsacie, gdzie zagrała Zuzię, córkę głównej bohaterki Katarzyny (Anna Dereszowska). Ale od 2017 roku zupełnie zrezygnowała z aktorskiej kariery.

Teraz 20-letnia Julia Paćko jest jednak bardzo aktywna na Instagramie, chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami z obserwującymi. Na profilu dawnej Ani z "M jak miłość" widzimy jak bardzo się zmieniła i wyrosła przez lata. Była dziecięca gwiazda "M jak miłość" chętnie publikuje zdjęcia z podróży, wyjazdów, spacerów, także ze swoim partnerem. Zachwyca na nich starannym makijażem, który sprawia, że wygląda dojrzalej i trudno w niej rozpoznać małą Anię z rodziny Mostowiaków.

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