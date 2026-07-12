Panna młoda, odcinek 155: Beyza wykorzysta dziecko do chorej gry! Odda syna Cihana w ręce Hancer - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2
Co prawda w 155 odcinku serialu "Panna młoda" Cihan dowie się od matki, że Beyza go okłamuje, że syn, którego niby urodziła wcale nie jest ich dzieckiem, bo nigdy nawet nie była w ciąży, to jednak słowa wypowiedziane przez Mukadder zabrzmią zupełnie niedorzecznie! Na tyle, że Cihan nie uwierzy w prawdę o "własnym" dziecku.
Tak Beyza wyprze się oskarżeń matki Cihana w 155 odcinku "Panna młoda"
By wszystko wyjaśnić, od razu ruszy do mieszkania Nusreta, gdzie zaraz po sfingowanym porodzie Beyza zatrzyma się z synkiem, któremu da na imię "Cihan Gurur Develioglu". Nie pozwoli mężowi nawet go zobaczyć. Dzięki swojemu sprytowi i wsparciu ojca Beyza wyprze się wszystkiego, co zarzuci jej Mukadder, że nie urodziła syna Cihana, że to dziecko Yoncy. Jak się wytłumaczy mężowi? Wymyśli kolejne kłamstwo o tym, że jego matka postradała rozum.
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Beyza w 155 odcinku "Panna młoda" wytknie Hancer, że przez nią Cihan nie widział syna
Jakby tego było mało w 155 odcinku "Panna młoda" jeszcze tego samego dnia Beyza zabierze małego Cihana do Hancer. Późnym wieczorem zjawi się w domu jej brata Cemila i Deryi. Stojąc w drzwiach z synem na rękach, idealnie odegra przed Hancer ofiarę. Wytknie byłej żonie Cihana, że to przez nią on nie chce widać ich synka, że mieszka z ojcem, bo własny mąż nie chce z nią stworzyć prawdziwej rodziny.
Nagle wyrachowana intrygantka w 155 odcinku "Panna młoda" poprosi Hancer, żeby wzięła dziecko na ręce. To będzie celowa zagrywka Beyzy, żeby wzbudzić w ukochanej Cihana ciepłe uczucie wobec maleństwa. Hancer, która sama jest w ciąży, spodziewa się dziecka byłego męża, patrząc na niewinną buźkę małego Cihana, będzie gotowa dla jego dobra na zawsze zrezygnować z ich miłości...
"Panna młoda" - ile odcinków liczy turecki serial? Kiedy ostatni odcinek w TVP?
"Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. W sumie aż 463 odcinki. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panny młodej" liczących 320 odcinków. Ale widzowie muszą pamiętać, że oryginale odcinki są nieco dłuższe, więc numeracja tych emitowanych w TVP2 jest inna.
Dla przykładu 155 odcinek "Panna młoda" w oryginale w Turcji ma numer 114. Łatwo więc oszacować, że "Panna młoda" w Polsce nie skończy się nie wcześniej niż w przyszłym roku! A może nawet potrwa jeszcze dłużej.
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"Panna młoda" - obsada, bohaterowie, kto jest kim w tureckim serialu?
Głównymi bohaterami "Panny młodej" są Hancer, którą gra Talya Çelebi oraz Cihan, w którego wciela się Cenay Turksever. W obsadzie telenoweli znaleźli się także:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigul Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Gunnur Adıgüzel jako Gulsum,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Gunes Ebrar Ozgul jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.