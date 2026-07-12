Panna młoda, odcinek 155: Beyza wykorzysta dziecko do chorej gry! Odda syna Cihana w ręce Hancer - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Co prawda w 155 odcinku serialu "Panna młoda" Cihan dowie się od matki, że Beyza go okłamuje, że syn, którego niby urodziła wcale nie jest ich dzieckiem, bo nigdy nawet nie była w ciąży, to jednak słowa wypowiedziane przez Mukadder zabrzmią zupełnie niedorzecznie! Na tyle, że Cihan nie uwierzy w prawdę o "własnym" dziecku.

Tak Beyza wyprze się oskarżeń matki Cihana w 155 odcinku "Panna młoda"

By wszystko wyjaśnić, od razu ruszy do mieszkania Nusreta, gdzie zaraz po sfingowanym porodzie Beyza zatrzyma się z synkiem, któremu da na imię "Cihan Gurur Develioglu". Nie pozwoli mężowi nawet go zobaczyć. Dzięki swojemu sprytowi i wsparciu ojca Beyza wyprze się wszystkiego, co zarzuci jej Mukadder, że nie urodziła syna Cihana, że to dziecko Yoncy. Jak się wytłumaczy mężowi? Wymyśli kolejne kłamstwo o tym, że jego matka postradała rozum.

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Beyza w 155 odcinku "Panna młoda" wytknie Hancer, że przez nią Cihan nie widział syna

Jakby tego było mało w 155 odcinku "Panna młoda" jeszcze tego samego dnia Beyza zabierze małego Cihana do Hancer. Późnym wieczorem zjawi się w domu jej brata Cemila i Deryi. Stojąc w drzwiach z synem na rękach, idealnie odegra przed Hancer ofiarę. Wytknie byłej żonie Cihana, że to przez nią on nie chce widać ich synka, że mieszka z ojcem, bo własny mąż nie chce z nią stworzyć prawdziwej rodziny.

Nagle wyrachowana intrygantka w 155 odcinku "Panna młoda" poprosi Hancer, żeby wzięła dziecko na ręce. To będzie celowa zagrywka Beyzy, żeby wzbudzić w ukochanej Cihana ciepłe uczucie wobec maleństwa. Hancer, która sama jest w ciąży, spodziewa się dziecka byłego męża, patrząc na niewinną buźkę małego Cihana, będzie gotowa dla jego dobra na zawsze zrezygnować z ich miłości...

"Panna młoda" - ile odcinków liczy turecki serial? Kiedy ostatni odcinek w TVP?

"Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. W sumie aż 463 odcinki. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panny młodej" liczących 320 odcinków. Ale widzowie muszą pamiętać, że oryginale odcinki są nieco dłuższe, więc numeracja tych emitowanych w TVP2 jest inna.

Dla przykładu 155 odcinek "Panna młoda" w oryginale w Turcji ma numer 114. Łatwo więc oszacować, że "Panna młoda" w Polsce nie skończy się nie wcześniej niż w przyszłym roku! A może nawet potrwa jeszcze dłużej.

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"Panna młoda" - obsada, bohaterowie, kto jest kim w tureckim serialu?

Głównymi bohaterami "Panny młodej" są Hancer, którą gra Talya Çelebi oraz Cihan, w którego wciela się Cenay Turksever. W obsadzie telenoweli znaleźli się także:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigul Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Gunnur Adıgüzel jako Gulsum,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Gunes Ebrar Ozgul jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.