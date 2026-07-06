Złoty chłopak, odcinek 328: Szokujące wyznanie Seyran! Akcja przeskoczy o cztery lata - ZDJĘCIA

Poprzednie wydarzenia obfitowały w dramaty, w tym aresztowanie młodego Korhana i jego pobyt w celi. Seyran pokazała jednak niesamowitą determinację, ratując reputację męża oraz jego interesy przed inwestorami, udowadniając swoje ogromne poświęcenie w imię miłości. Chociaż Ferit po opuszczeniu aresztu czuł się dotknięty jej niezależnymi decyzjami, co doprowadziło do potężnego kryzysu, ostatecznie para zrozumiała, że ich więź jest nierozerwalna. Teraz bohaterowie, mimo pragnienia spokoju, wciąż zmagają się z dawnymi demonami i strachem o przyszłość. Nadchodzące wydarzenia przyniosą jednak przełomowe zmiany i niezwykle istotne wybory w ich życiu.

Złoty chłopak - streszczenie odcinka 328

Seyran w końcu wyznaje ukochanemu, że spodziewa się dziecka, a Tesko przystaje na propozycję wspólnego mieszkania. Fabuła przeskakuje o cztery lata, kiedy to bliscy świętują zakończenie edukacji przez Seyran. W tym samym czasie Karam zostaje przeniesiony ze szpitala psychiatrycznego do aresztu domowego, a prokurator usiłuje ostrzec Korhanów o potencjalnym niebezpieczeństwie z jego strony. W trakcie radosnej uroczystości nagle znikają Duru i Hatice, co zmusza przerażoną rodzinę do natychmiastowych poszukiwań dziewczynek.

Kiedy oglądać 328. odcinek "Złotego chłopaka"?

Emisja tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" odbywa się od poniedziałku do piątku na kanale TVP1, zawsze o godzinie 14:00. Najbliższy, 328. odcinek, zaplanowano na wtorek 7 lipca 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się ogromnej dawki wrażeń, niespodziewanych obrotów spraw oraz zawiłych rodzinnych intryg, regularnie śledząc losy Seyran, Ferita, Sinana i innych postaci.

Obsada serialu "Złoty chłopak"

W produkcji grają między innymi:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

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