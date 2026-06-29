Złoty chłopak, odcinek 325. Romans Ifakat i Cengiza widać gołym okiem. Rodzina zaakceptuje ich relację? - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 17:32

Rodzina walczy z mafią, a tymczasem w rezydencji rodzi się gorące uczucie. Relacja Ifakat i Cengiza staje się coraz bardziej zażyła i zaczyna budzić emocje wśród innych domowników. Czy kobieta porzuci wszystko dla nowej miłości? Rozwój tego wątku zobaczymy już w 325. odcinku, którego emisja przypada na czwartek, 2 lipca.

Ifakat zawsze jawiła się widzom jako bezwzględna i wyrachowana kobieta, dla której najważniejsza była pozycja w rodzie Korhanów. Cengiz z kolei zawsze profesjonalnie dbał o bezpieczeństwo domowników. Przypomnijmy, że to on w 316. odcinku wyjawił Orhanowi i Kazimowi prawdę na temat tajnej operacji Halisa, czym uchronił Sunę przed najgorszym. Do tej pory Ifakat i Cengiz nie mieli ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale niebezpieczeństwo ze strony Karama i potrzeba ochrony Serpil zbliżyły ich do siebie. Wspólnie spędzany czas stworzył grunt pod narodziny głębszego uczucia.

Złoty chłopak - streszczenie odcinka 325

W 325. odcinku uczucie między Ifakat a Cengizem staje się na tyle wyraźne, że zauważają to pozostali członkowie rodziny. Kobieta nie zważa na potencjalne plotki i w 326. odcinku idzie na pierwszą randkę z nowym ukochanym. Pytanie brzmi, jak na wieść o romansie zareaguje despotyczny Halis Korhan. Wątek ten przyniesie widzom wiele emocji i pokaże, że miłość w rezydencji wybucha w najmniej spodziewanych momentach.

Złoty chłopak – gdzie oglądać 325. odcinek?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 w dni powszednie o 14:00. Najnowszy, 325. odcinek, zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran czy Sinana.

Złoty chłopak – kogo zobaczymy na ekranie?

W główne role w serialu wcielają się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu grająca Seyran Şanlı,
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan,
  • Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana,
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı,
  • Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan,
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan,
  • Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan,
  • Ersin Arıcı jako Abidin,
  • Beril Pozam w roli Suny Şanlı,
  • İrem Altuğ jako Sultan,
  • Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan,
  • Hülya Duyar jako Şefika,
  • Diren Polatoğulları wcielający się w Kazıma Şanlı,
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı,
  • Yiğit Tuncay grający Latifa,
  • Selen Özbayrak jako Dicle,
  • Umut Gezer w roli Yusufa,
  • Taro Emir jako Tekin Kaya,
  • Binnur Kaya jako Nükhet.
Mężczyzna z ciemnymi włosami w szarym swetrze i czarnej marynarce, z wyrazem złości na twarzy, rozmawia z innym mężczyzną o siwych włosach i brodzie, ubranym w czarny golf i marynarkę, który patrzy w bok. Scena z serialu Złoty chłopak, więcej o odcinku 325 na Super Seriale.
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