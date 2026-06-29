Ifakat zawsze jawiła się widzom jako bezwzględna i wyrachowana kobieta, dla której najważniejsza była pozycja w rodzie Korhanów. Cengiz z kolei zawsze profesjonalnie dbał o bezpieczeństwo domowników. Przypomnijmy, że to on w 316. odcinku wyjawił Orhanowi i Kazimowi prawdę na temat tajnej operacji Halisa, czym uchronił Sunę przed najgorszym. Do tej pory Ifakat i Cengiz nie mieli ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale niebezpieczeństwo ze strony Karama i potrzeba ochrony Serpil zbliżyły ich do siebie. Wspólnie spędzany czas stworzył grunt pod narodziny głębszego uczucia.

Złoty chłopak - streszczenie odcinka 325

W 325. odcinku uczucie między Ifakat a Cengizem staje się na tyle wyraźne, że zauważają to pozostali członkowie rodziny. Kobieta nie zważa na potencjalne plotki i w 326. odcinku idzie na pierwszą randkę z nowym ukochanym. Pytanie brzmi, jak na wieść o romansie zareaguje despotyczny Halis Korhan. Wątek ten przyniesie widzom wiele emocji i pokaże, że miłość w rezydencji wybucha w najmniej spodziewanych momentach.

Złoty chłopak – gdzie oglądać 325. odcinek?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 w dni powszednie o 14:00. Najnowszy, 325. odcinek, zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran czy Sinana.

Złoty chłopak – kogo zobaczymy na ekranie?

W główne role w serialu wcielają się między innymi:

Afra Saraçoğlu grająca Seyran Şanlı,

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan,

Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana,

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı,

Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan,

Emre Altuğ jako Orhan Korhan,

Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan,

Ersin Arıcı jako Abidin,

Beril Pozam w roli Suny Şanlı,

İrem Altuğ jako Sultan,

Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan,

Hülya Duyar jako Şefika,

Diren Polatoğulları wcielający się w Kazıma Şanlı,

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı,

Yiğit Tuncay grający Latifa,

Selen Özbayrak jako Dicle,

Umut Gezer w roli Yusufa,

Taro Emir jako Tekin Kaya,

Binnur Kaya jako Nükhet.

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