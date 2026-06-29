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Ifakat zawsze jawiła się widzom jako bezwzględna i wyrachowana kobieta, dla której najważniejsza była pozycja w rodzie Korhanów. Cengiz z kolei zawsze profesjonalnie dbał o bezpieczeństwo domowników. Przypomnijmy, że to on w 316. odcinku wyjawił Orhanowi i Kazimowi prawdę na temat tajnej operacji Halisa, czym uchronił Sunę przed najgorszym. Do tej pory Ifakat i Cengiz nie mieli ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale niebezpieczeństwo ze strony Karama i potrzeba ochrony Serpil zbliżyły ich do siebie. Wspólnie spędzany czas stworzył grunt pod narodziny głębszego uczucia.
Złoty chłopak - streszczenie odcinka 325
W 325. odcinku uczucie między Ifakat a Cengizem staje się na tyle wyraźne, że zauważają to pozostali członkowie rodziny. Kobieta nie zważa na potencjalne plotki i w 326. odcinku idzie na pierwszą randkę z nowym ukochanym. Pytanie brzmi, jak na wieść o romansie zareaguje despotyczny Halis Korhan. Wątek ten przyniesie widzom wiele emocji i pokaże, że miłość w rezydencji wybucha w najmniej spodziewanych momentach.
Złoty chłopak – gdzie oglądać 325. odcinek?
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 w dni powszednie o 14:00. Najnowszy, 325. odcinek, zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran czy Sinana.
Złoty chłopak – kogo zobaczymy na ekranie?
W główne role w serialu wcielają się między innymi:
- Afra Saraçoğlu grająca Seyran Şanlı,
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan,
- Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana,
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı,
- Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan,
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan,
- Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan,
- Ersin Arıcı jako Abidin,
- Beril Pozam w roli Suny Şanlı,
- İrem Altuğ jako Sultan,
- Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan,
- Hülya Duyar jako Şefika,
- Diren Polatoğulları wcielający się w Kazıma Şanlı,
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı,
- Yiğit Tuncay grający Latifa,
- Selen Özbayrak jako Dicle,
- Umut Gezer w roli Yusufa,
- Taro Emir jako Tekin Kaya,
- Binnur Kaya jako Nükhet.