Złoty chłopak. Wrogowie rodu Korhanów znów w natarciu

Rodzina Korhanów uchodzi w Stambule za najsilniejszą i najbardziej zamożną dynastię w branży jubilerskiej, co nieuchronnie rodzi zawiść. Liczni antagoniści tylko czekają na ich potknięcie. Wśród nich jest Karam, który wraz ze swoją bezwzględną matką, zwaną Wielką Panią, z rozmysłem przygotowuje kolejne ataki. To ona jest prawdziwym strategiem w tej podstępnej grze, a syn ślepo wykonuje jej polecenia. Mają już na swoim koncie porwanie Ifakat oraz krwawą strzelaninę, w wyniku której Suna walczyła o życie, a Esme straciła nienarodzone dziecko. Obecnie ród Korhanów musi stawić czoła nowym, nieprzewidzianym wyzwaniom.

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Złoty chłopak odcinek 319 - streszczenie. Karam wdziera się do posiadłości

Zmotywowane Gülgün i Esme próbują wrócić do normalności, wznawiając pracę w swojej restauracji. Mają nadzieję na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i odbudowę stabilności finansowej. Nie zdają sobie jednak sprawy, że nad ich rodziną znów gromadzą się ciemne chmury. Mściwy Karam ukradkiem obserwuje ich każdy ruch na ulicach miasta, knując kolejny bezwzględny plan. W końcu dochodzi do dramatu – sprawca dostaje się do rezydencji, wywołując przerażenie wśród mieszkańców. Chociaż na miejsce błyskawicznie wkracza policja, Karamowi udaje się w ostatnim momencie wymknąć sprawiedliwości.

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Gdzie i kiedy oglądać serial Złoty chłopak w TVP1?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" fani mogą śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień powszedni punktualnie o 14:00. Premiera 319. odcinka, który obfituje w dramatyczne sytuacje, nagłe zwroty akcji oraz skomplikowane relacje, zaplanowana jest na środę, 24 czerwca 2026 roku. Regularna emisja na antenie stacji telewizyjnej daje możliwość nieprzerwanego śledzenia perypetii takich bohaterów jak Ferit, Seyran czy Sinan.

Złoty chłopak – pełna obsada tureckiej produkcji

W popularnej produkcji "Złoty chłopak" na ekranie pojawiają się następujący aktorzy:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı,

Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana,

Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana,

Şerif Sezer odgrywająca Hattuç Şanlı,

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan,

Emre Altuğ kreujący Orhana Korhana,

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan,

Ersin Arıcı w roli Abidina,

Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı,

İrem Altuğ jako Sultan,

Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan,

Hülya Duyar odgrywająca Şefikę,

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı,

Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı,

Yiğit Tuncay w roli Latifa,

Selen Özbayrak jako Dicle,

Umut Gezer grający Yusufa,

Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę,

Binnur Kaya jako Nükhet.