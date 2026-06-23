Klan Korhanów przeżywa obecnie potężny kryzys, a ich jubilerskie imperium chyli się ku upadkowi zarówno pod względem wizerunkowym, jak i finansowym. Główną przyczyną tej biznesowej katastrofy jest gigantyczna wpadka z zakupem sfałszowanych kamieni szlachetnych. Kiedy oszustwo ujrzało światło dzienne, Halis oraz jego najbliżsi popadli w kompletną rozsypkę, a dotychczasowi inwestorzy natychmiast zerwali z nimi umowy. W tej beznadziejnej sytuacji to Seyran bierze na swoje barki ratowanie rodzinnego interesu. Kobieta musi wykazać się niezwykłym sprytem, nierzadko uciekając się do moralnie dyskusyjnych i podstępnych kroków, aby osiągnąć obrany cel.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Złoty chłopak odcinek 318. Seyran kradnie notatnik Halisa

Aresztowanie Ferita sprawia, że jego zdeterminowana żona natychmiast rusza na ratunek upadającemu biznesowi. Seyran pragnie stworzyć unikalną kolekcję, dzięki której jej wybranek odzyska dawną pozycję w branży. Kobieta decyduje się na ogromne ryzyko i razem ze swoją siostrą Suną potajemnie wkrada się do sypialni Halisa. Pod osłoną mroku wynoszą stamtąd prywatny dziennik seniora rodu, aby wykorzystać jego osobiste szkice do zaprojektowania przełomowego dzieła jubilerskiego.

9

Kiedy oglądać 318. odcinek tureckiego serialu Złoty chłopak w TVP1?

Turecka telenowela jest emitowana na antenie TVP1 w każdy dzień roboczy punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 318. odcinek zadebiutuje w telewizji we wtorek, 23 czerwca 2026 roku, oferując fanom kolejną dawkę niespodziewanych intryg. Regularna emisja popołudniowa pozwala widzom bez przeszkód śledzić codzienne, skomplikowane perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych bohaterów tej zawiłej historii.

Obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra w produkcji?

Na ekranie w tej cenionej telewizyjnej opowieści swoje zróżnicowane umiejętności aktorskie prezentują między innymi:

Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı

w roli Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana

wcielający się w Ferita Korhana Çetin Tekindor odgrywający postać Halisa Korhana

odgrywający postać Halisa Korhana Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

występująca jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu grająca İfakat Korhan

grająca İfakat Korhan Emre Altuğ w roli Orhana Korhana

w roli Orhana Korhana Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı odgrywający Abidina

odgrywający Abidina Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

wcielająca się w Sunę Şanlı İrem Altuğ występująca jako Sultan

występująca jako Sultan Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan

w roli Asuman Korhan Hülya Duyar grająca postać Şefiki

grająca postać Şefiki Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı

odgrywająca Esme Şanlı Yiğit Tuncay w roli Latifa

w roli Latifa Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle

wcielająca się w Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir występujący jako Tekin Kaya

występujący jako Tekin Kaya Binnur Kaya grająca Nükhet