Złoty chłopak, odcinek 316: Sadik ukrywa mroczny sekret, a Ferit i Adidin brutalnie zmuszają go do wyznania prawdy - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-19 8:56

Suna próbuje znaleźć schronienie u bliskich, ale przypomniana przez Wielką Panią umowa zmusza ją do powrotu. Tymczasem w areszcie Abidin i Ferit naciskają na Sadika, żądając prawdy o szefowej mafii. Równolegle Czengiz odkrywa przed Orhanem i Kazimem, że cała intryga to tajna operacja prokuratora i Halisa. Zobacz, co wydarzy się w 316. odcinku, który wyemitowany zostanie w piątek, 19 czerwca.

W odcinku numer 315 byliśmy świadkami uwolnienia Suny po tym, jak Sadik przyznał się do zabicia Aysen. Mimo to kobieta musiała wrócić do domu wroga. Z kolei Ferit i Abidin sprowokowali awanturę, by trafić do tej samej celi co Sadik. Ten ryzykowny krok był zaplanowaną próbą wydobycia z więźnia zeznań.

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Suna ofiarą brutalnego szantażu w 316. odcinku serialu "Złoty chłopak"

Suna za wszelką cenę chce zostać ze swoimi bliskimi. Wtedy do akcji wkracza bezwzględna Wielka Pani. Kobieta przypomina Sunie o wcześniejszych ustaleniach i przymusza ją do powrotu do posiadłości.

Złoty chłopak, odcinek 316: Abidin i Ferit dociskają Sadika

Równolegle, w zamknięciu, Abidin i Ferit wprowadzają w życie swój plan. Abidin gra rolę obrońcy Sadika, podczas gdy wzburzony Ferit wywiera na więźnia ogromną presję psychologiczną. Obaj są przekonani, że mężczyzna kryje przed nimi szefową gangu.

Halis współpracuje z prokuratorem. Zaskakujący zwrot akcji w 316. odcinku "Złotego chłopaka"

Prawda wychodzi na jaw. Czengiz decyduje się na szczerość wobec Kazima i Orhana. Mężczyzna zdradza, że rzekome aresztowanie i bijatyka to w rzeczywistości starannie uknuta, tajna operacja, wymyślona przez schorowanego Halisa Korhana we współpracy z prokuratorem generalnym. Zszokowani tą wiadomością Kazim i Esme nie zamierzają czekać bezczynnie. Natychmiast ruszają na teren posiadłości Wielkiej Pani, by za wszelką cenę chronić uwięzioną tam Sunę.

Trzech mężczyzn, w tym Ferit i Abidin, rozmawia w celi, naciskając na Sadika, aby wyznał prawdę w 316. odcinku Złotego chłopaka. Mężczyzna z brodą i w kamizelce jest w centrum, podczas gdy dwaj młodsi stoją po jego bokach. Na temat serialu dowiesz się więcej na portalu Super Seriale.
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Odcinek 316. serialu Złoty chłopak. Kiedy oglądać?

Emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się od poniedziałku do piątku na kanale TVP1 o godzinie 14:00. Z kolei w piątek, 19 czerwca 2026 r. fani zobaczą 316. odcinek. Codzienna emisja pozwala widzom bez problemu śledzić dalsze perypetie Ferita, Seyran czy Sinana.

Złoty chłopak. Kto znalazł się w obsadzie?

W tureckiej produkcji "Złoty chłopak" grają m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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