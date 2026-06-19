W odcinku numer 315 byliśmy świadkami uwolnienia Suny po tym, jak Sadik przyznał się do zabicia Aysen. Mimo to kobieta musiała wrócić do domu wroga. Z kolei Ferit i Abidin sprowokowali awanturę, by trafić do tej samej celi co Sadik. Ten ryzykowny krok był zaplanowaną próbą wydobycia z więźnia zeznań.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Suna ofiarą brutalnego szantażu w 316. odcinku serialu "Złoty chłopak"

Suna za wszelką cenę chce zostać ze swoimi bliskimi. Wtedy do akcji wkracza bezwzględna Wielka Pani. Kobieta przypomina Sunie o wcześniejszych ustaleniach i przymusza ją do powrotu do posiadłości.

Złoty chłopak, odcinek 316: Abidin i Ferit dociskają Sadika

Równolegle, w zamknięciu, Abidin i Ferit wprowadzają w życie swój plan. Abidin gra rolę obrońcy Sadika, podczas gdy wzburzony Ferit wywiera na więźnia ogromną presję psychologiczną. Obaj są przekonani, że mężczyzna kryje przed nimi szefową gangu.

Halis współpracuje z prokuratorem. Zaskakujący zwrot akcji w 316. odcinku "Złotego chłopaka"

Prawda wychodzi na jaw. Czengiz decyduje się na szczerość wobec Kazima i Orhana. Mężczyzna zdradza, że rzekome aresztowanie i bijatyka to w rzeczywistości starannie uknuta, tajna operacja, wymyślona przez schorowanego Halisa Korhana we współpracy z prokuratorem generalnym. Zszokowani tą wiadomością Kazim i Esme nie zamierzają czekać bezczynnie. Natychmiast ruszają na teren posiadłości Wielkiej Pani, by za wszelką cenę chronić uwięzioną tam Sunę.

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Odcinek 316. serialu Złoty chłopak. Kiedy oglądać?

Emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się od poniedziałku do piątku na kanale TVP1 o godzinie 14:00. Z kolei w piątek, 19 czerwca 2026 r. fani zobaczą 316. odcinek. Codzienna emisja pozwala widzom bez problemu śledzić dalsze perypetie Ferita, Seyran czy Sinana.

Złoty chłopak. Kto znalazł się w obsadzie?

W tureckiej produkcji "Złoty chłopak" grają m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet