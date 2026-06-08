Złoty chłopak, odcinek 309: Aysen szantażuje Sunę i płaci za to wysoką cenę. Poturbowana trafia do szpitala - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-08 19:39

W nadchodzącym 309. odcinku „Złotego chłopaka” dojdzie do drastycznych wydarzeń, które wywrócą życie bohaterów do góry nogami. Zdesperowana Suna myśli o aborcji, a szantażowana przez służącą Aysen, wdaje się w kłótnię. W rezultacie Aysen spada ze schodów.

Rodzinne przetasowania i walka o wpływy w rezydencji

Kazim, Esme oraz Suna zmienili adres i przenieśli się do Gulgun. W międzyczasie zdruzgotany Abidin walczy o przetrwanie swojego związku, błagając żonę o przebaczenie. Wielkie zmiany zachodzą także u Aysen, która w zamian za stabilną pracę, obiecuje wierność Wielkiej Pani. Taka kombinacja wydarzeń staje się zapalnikiem potężnego konfliktu. Suna balansuje na granicy wytrzymałości psychicznej, podczas gdy Aysen zdobywa mocny atut w walce o swoją pozycję.

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Suna wyznaje Seyran, że chce usunąć ciążę

Początek 309. odcinka „Złotego chłopaka” przynosi szokujące odkrycie. Zdezorientowana Suna mówi Seyran o swoich planach przerwania ciąży, wynikających z poczucia bezradności i otaczającego ją koszmaru. Te słowa docierają do Abidina, który w napadzie desperacji obmyśla plan porwania żony, by ratować nienarodzone dziecko. Jakby tego było mało, na drodze Suny staje jeszcze bezkompromisowa Aysen.

Kłótnia z Aysen kończy się tragicznym upadkiem

Pełna zazdrości Aysen postanawia wykorzystać sekrety Suny. Dochodzi między nimi do ostrej wymiany zdań, której przygląda się Seyran. Napięcie błyskawicznie rośnie.

– Ja nie jestem już kimś, kogo możesz popychać i poniżać. Ja nie zdradzam Wielkiej Pani – rzuciła z dumą Aysen, stając naprzeciwko rywalki.

– Tak, nie jesteś już służącą, którą mogę traktować jak chcę, bo tutaj nie masz już żadnej roli – odpowiedziała jej hardo Suna.

– Nie, nie! Słuchaj! Koniec z łamaniem moich zasad, rozumiesz? Wiem, kim jesteś – syknęła wściekła Aysen.

– Co ty mówisz, Aysen? – zapytała zdezorientowana, ale i zaniepokojona Suna.

– Mówię ci, żebyś wracała, skąd przyszłaś, albo zdradzę wszystko, co wiem. Przypomnieć ci, co zrobiłaś z Feritem, jak zdradziłaś własnego brata... – zagroziła triumfująco Aysen.

Suna pod wpływem emocji odpowiada krzykiem.

– Przestań, rozumiesz! Nie pozwolę ci odebrać mi tego, co mam!

Podczas tego gwałtownego starcia, Aysen traci równowagę i spada ze schodów rezydencji, uderzając o kolejne stopnie.

Konsekwencje tego wypadku mogą być opłakane dla mieszkańców. Otwartym pozostaje pytanie, czy Aysen wyjdzie z tego cało i ujawni tajemnice Suny. Suna z kolei będzie musiała zmierzyć się ze strachem o własną wolność. Czas pokaże, czy poszkodowana, po wybudzeniu w szpitalu, będzie szukać krwawej zemsty w kolejnych odcinkach.

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Kiedy obejrzeć 309. odcinek „Złotego chłopaka”?

Turecki serial „Złoty chłopak” emitowany jest w TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Fani produkcji będą mogli obejrzeć 309. odcinek już w środę, 10 czerwca 2026 roku. Regularna emisja zapewnia codzienne emocje z udziałem Ferita, Seyran i innych postaci.

Obsada „Złotego chłopaka”

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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