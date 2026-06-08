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Rodzinne przetasowania i walka o wpływy w rezydencji
Kazim, Esme oraz Suna zmienili adres i przenieśli się do Gulgun. W międzyczasie zdruzgotany Abidin walczy o przetrwanie swojego związku, błagając żonę o przebaczenie. Wielkie zmiany zachodzą także u Aysen, która w zamian za stabilną pracę, obiecuje wierność Wielkiej Pani. Taka kombinacja wydarzeń staje się zapalnikiem potężnego konfliktu. Suna balansuje na granicy wytrzymałości psychicznej, podczas gdy Aysen zdobywa mocny atut w walce o swoją pozycję.
Suna wyznaje Seyran, że chce usunąć ciążę
Początek 309. odcinka „Złotego chłopaka” przynosi szokujące odkrycie. Zdezorientowana Suna mówi Seyran o swoich planach przerwania ciąży, wynikających z poczucia bezradności i otaczającego ją koszmaru. Te słowa docierają do Abidina, który w napadzie desperacji obmyśla plan porwania żony, by ratować nienarodzone dziecko. Jakby tego było mało, na drodze Suny staje jeszcze bezkompromisowa Aysen.
Kłótnia z Aysen kończy się tragicznym upadkiem
Pełna zazdrości Aysen postanawia wykorzystać sekrety Suny. Dochodzi między nimi do ostrej wymiany zdań, której przygląda się Seyran. Napięcie błyskawicznie rośnie.
– Ja nie jestem już kimś, kogo możesz popychać i poniżać. Ja nie zdradzam Wielkiej Pani – rzuciła z dumą Aysen, stając naprzeciwko rywalki.
– Tak, nie jesteś już służącą, którą mogę traktować jak chcę, bo tutaj nie masz już żadnej roli – odpowiedziała jej hardo Suna.
– Nie, nie! Słuchaj! Koniec z łamaniem moich zasad, rozumiesz? Wiem, kim jesteś – syknęła wściekła Aysen.
– Co ty mówisz, Aysen? – zapytała zdezorientowana, ale i zaniepokojona Suna.
– Mówię ci, żebyś wracała, skąd przyszłaś, albo zdradzę wszystko, co wiem. Przypomnieć ci, co zrobiłaś z Feritem, jak zdradziłaś własnego brata... – zagroziła triumfująco Aysen.
Suna pod wpływem emocji odpowiada krzykiem.
– Przestań, rozumiesz! Nie pozwolę ci odebrać mi tego, co mam!
Podczas tego gwałtownego starcia, Aysen traci równowagę i spada ze schodów rezydencji, uderzając o kolejne stopnie.
Konsekwencje tego wypadku mogą być opłakane dla mieszkańców. Otwartym pozostaje pytanie, czy Aysen wyjdzie z tego cało i ujawni tajemnice Suny. Suna z kolei będzie musiała zmierzyć się ze strachem o własną wolność. Czas pokaże, czy poszkodowana, po wybudzeniu w szpitalu, będzie szukać krwawej zemsty w kolejnych odcinkach.
Kiedy obejrzeć 309. odcinek „Złotego chłopaka”?
Turecki serial „Złoty chłopak” emitowany jest w TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Fani produkcji będą mogli obejrzeć 309. odcinek już w środę, 10 czerwca 2026 roku. Regularna emisja zapewnia codzienne emocje z udziałem Ferita, Seyran i innych postaci.
Obsada „Złotego chłopaka”
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet