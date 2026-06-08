Rodzinne przetasowania i walka o wpływy w rezydencji

Kazim, Esme oraz Suna zmienili adres i przenieśli się do Gulgun. W międzyczasie zdruzgotany Abidin walczy o przetrwanie swojego związku, błagając żonę o przebaczenie. Wielkie zmiany zachodzą także u Aysen, która w zamian za stabilną pracę, obiecuje wierność Wielkiej Pani. Taka kombinacja wydarzeń staje się zapalnikiem potężnego konfliktu. Suna balansuje na granicy wytrzymałości psychicznej, podczas gdy Aysen zdobywa mocny atut w walce o swoją pozycję.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Suna wyznaje Seyran, że chce usunąć ciążę

Początek 309. odcinka „Złotego chłopaka” przynosi szokujące odkrycie. Zdezorientowana Suna mówi Seyran o swoich planach przerwania ciąży, wynikających z poczucia bezradności i otaczającego ją koszmaru. Te słowa docierają do Abidina, który w napadzie desperacji obmyśla plan porwania żony, by ratować nienarodzone dziecko. Jakby tego było mało, na drodze Suny staje jeszcze bezkompromisowa Aysen.

Kłótnia z Aysen kończy się tragicznym upadkiem

Pełna zazdrości Aysen postanawia wykorzystać sekrety Suny. Dochodzi między nimi do ostrej wymiany zdań, której przygląda się Seyran. Napięcie błyskawicznie rośnie.

– Ja nie jestem już kimś, kogo możesz popychać i poniżać. Ja nie zdradzam Wielkiej Pani – rzuciła z dumą Aysen, stając naprzeciwko rywalki. – Tak, nie jesteś już służącą, którą mogę traktować jak chcę, bo tutaj nie masz już żadnej roli – odpowiedziała jej hardo Suna. – Nie, nie! Słuchaj! Koniec z łamaniem moich zasad, rozumiesz? Wiem, kim jesteś – syknęła wściekła Aysen. – Co ty mówisz, Aysen? – zapytała zdezorientowana, ale i zaniepokojona Suna. – Mówię ci, żebyś wracała, skąd przyszłaś, albo zdradzę wszystko, co wiem. Przypomnieć ci, co zrobiłaś z Feritem, jak zdradziłaś własnego brata... – zagroziła triumfująco Aysen.

Suna pod wpływem emocji odpowiada krzykiem.

– Przestań, rozumiesz! Nie pozwolę ci odebrać mi tego, co mam!

Podczas tego gwałtownego starcia, Aysen traci równowagę i spada ze schodów rezydencji, uderzając o kolejne stopnie.

Konsekwencje tego wypadku mogą być opłakane dla mieszkańców. Otwartym pozostaje pytanie, czy Aysen wyjdzie z tego cało i ujawni tajemnice Suny. Suna z kolei będzie musiała zmierzyć się ze strachem o własną wolność. Czas pokaże, czy poszkodowana, po wybudzeniu w szpitalu, będzie szukać krwawej zemsty w kolejnych odcinkach.

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Kiedy obejrzeć 309. odcinek „Złotego chłopaka”?

Turecki serial „Złoty chłopak” emitowany jest w TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Fani produkcji będą mogli obejrzeć 309. odcinek już w środę, 10 czerwca 2026 roku. Regularna emisja zapewnia codzienne emocje z udziałem Ferita, Seyran i innych postaci.

Obsada „Złotego chłopaka”

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet