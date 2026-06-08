W odcinku 942. Nana i mały Yusuf zostali wydani bandytom przez obawiającą się o swoją reputację Cansel. To tragiczne zdarzenie wstrząsnęło Poyrazem, który obwiniając się o zaistniałą sytuację, przysiągł, że odnajdzie ukochaną i chłopca za wszelką cenę. W 943. odcinku Nanie udało się przechytrzyć ludzi Trucizny. Jednak niezbyt długo cieszyli się wolności, ponieważ wkrótce wpadli w sidła samego mafiozy. Ten, nie bacząc na nic, owładnięty żądzą zemsty, otruł Nanę śmiercionośną substancją i zapewnił, że to ostatnie godziny jej życia.

Za kilka godzin będzie po tobie. Będziesz konać w męczarniach, miotając się. To jest twoja kara, ale to jeszcze nie koniec. Umierając będziesz tęsknić za Yusufem... - powiedział Trucizna do Nany.

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Poyraz kontra Trucizna. Bezwzględna walka w 943. odcinku Dziedzictwa

Tuż przed ostateczną utratą sił na skutek podania groźnej substancji przez Truciznę, Nana zdążyła przekazać Poyrazowi informację o swoim krytycznym położeniu. Ukochany natychmiast ruszył z odsieczą, jednak stan otrutej dziewczyny drastycznie się pogarszał z każdą chwilą. Zdesperowany mężczyzna nie tracił cennego czasu na wzywanie policji i postanowił samodzielnie wymierzyć karę bezwzględnemu oprawcy. Na początku groził mu pistoletem, ale ostatecznie zrezygnował z pociągnięcia za spust. Choć mogłoby się wydawać, że ma zamiar oszczędzić gangstera, w rzeczywistości odrzucił broń i rzucił się wprost na niego w furii. Po długiej i wyczerpującej walce wręcz, Poyrazowi udało się wbić igłę strzykawki prosto w szyję przestępcy, na zawsze kończąc jego mroczną działalność. Następnie chwycił bezwładne ciało Nany i w pośpiechu przetransportował ją do szpitala, gdzie specjaliści rozpoczęli dramatyczną walkę o uratowanie jej życia.

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Dziedzictwo odcinek 943. Kiedy i gdzie obejrzeć telenowelę w telewizji?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na naszych ekranach od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Zbliżający się, 943. odcinek zostanie pokazany we wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, nie muszą się martwić. Wszystkie premierowe oraz archiwalne epizody udostępniane są bez problemu w internecie na oficjalnej platformie TVP VOD.

Opis fabuły i pełna obsada serialu Dziedzictwo

Historia koncentruje się na losach dwóch zżytych sióstr, Seher i Kevser, wychowywanych przez troskliwego ojca Yusufa. Ich skromne, ale radosne życie ulega całkowitej zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowego rodu Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z czasem traci męża, a niedługo potem sama poważnie zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po odejściu Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i despotycznego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi wszystko, aby odzyskać chłopca i zapewnić mu normalny dom.

W produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)