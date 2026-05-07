Złoty chłopak, odcinek 290: Orhan odkrywa szokującą prawdę o dziecku Betul. Jego decyzja wmurowała wszystkich w ziemię

Spis treści
W poprzednim odcinku (289) Halis Korhan namaścił Ferita na nową głowę rodu, wręczając mu rodzinny sygnet. Choć większość bliskich przyjęła ten krok z entuzjazmem, Abidin zareagował skrajnym niezadowoleniem. Mąż Suny doszedł do wniosku, że przyjaciel traktuje go wyłącznie jako narzędzie do brudnej roboty, co mocno nadszarpnęło ich więź. W tym samym czasie światło dzienne ujrzały machinacje Betul. Kobieta sfałszowała wyniki badań DNA i podmieniła fiolki z krwią, byle tylko zatrzymać Orhana. Rezydencja utonęła w skandalu, a Suna za plecami męża postanowiła wesprzeć inicjatywy biznesowe Ferita. Z kolei przed Esme otworzyła się szansa na zawodową niezależność od Kazima dzięki nowej ofercie współpracy.
"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 290
Ferit coraz mocniej wybiega myślami w przód i usilnie namawia Seyran na powiększenie rodziny. Mężczyzna zupełnie ignoruje fakt, że jego partnerka jest zablokowana psychicznie i absolutnie nie czuje się jeszcze gotowa na macierzyństwo. Równolegle Orhan poznaje gorzką prawdę – dociera do niego, że potomek Betul wcale nie jest z nim spokrewniony biologicznie. Wbrew przewidywaniom domowników zataja tę informację i postanawia wychować malucha jak prawowitego Korhana, aby za wszelką cenę uniknąć kolejnej wizerunkowej wpadki.
Przerażona reakcją Abidina Suna zaklina Ferita, by ten zachował w absolutnej tajemnicy fakt obciążenia ich domu hipoteką. Kobieta drży na samą myśl, że prawda o kłopotach finansowych obróci w perzynę jej małżeństwo. W międzyczasie Ferit pompuje potężne fundusze w zakup drogocennych kamieni. Surowce mają posłużyć jego autorskiemu projektowi, który zwiastuje nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa. Z kolei Esme przyłapuje Kazima na manipulowaniu domowymi rachunkami. Zszokowana kobieta urządza mu gigantyczną awanturę, wprost zarzucając mężowi okradanie własnej rodziny.
"Złoty chłopak" - Kiedy i gdzie emisja serialu odcinka 290
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na antenie TVP1. Kolejne odsłony pokazywane są od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Zbliżający się, 290. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026 roku. Epizod ten będzie obfitował w silne emocje, nieoczekiwane zmiany biegów wydarzeń i rodzinne spiski. Dzięki codziennej ramówce stacji fani mogą nieprzerwanie towarzyszyć w perypetiach Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnej obsady.
"Złoty chłopak" - Aktorzy z serialu "Złoty chłopak". Poznaj obsadę
W popularnej tureckiej produkcji pojawia się plejada gwiazd. Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów i ich serialowe wcielenia:
- Afra Saraçoğlu kreuje postać Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir występuje jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor wciela się w głowę rodu, Halisa Korhana
- Şerif Sezer odgrywa rolę Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu to serialowa İfakat Korhan
- Emre Altuğ pojawia się na ekranie jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu gra Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wciela się w postać Abidina
- Beril Pozam występuje jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ odgrywa postać o imieniu Sultan
- Öznur Serçeler możemy oglądać jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar kreuje postać Şefiki
- Diren Polatoğulları pojawia się w roli Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı gra Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay wciela się w Latifa
- Selen Özbayrak występuje na ekranie jako Dicle
- Umut Gezer odgrywa rolę Yusufa
- Taro Emir to serialowy Tekin Kaya
- Binnur Kaya kreuje postać Nükhet