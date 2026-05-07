Złoty chłopak, odcinek 290: Orhan odkrywa szokującą prawdę o dziecku Betul. Jego decyzja wmurowała wszystkich w ziemię

W poprzednim odcinku (289) Halis Korhan namaścił Ferita na nową głowę rodu, wręczając mu rodzinny sygnet. Choć większość bliskich przyjęła ten krok z entuzjazmem, Abidin zareagował skrajnym niezadowoleniem. Mąż Suny doszedł do wniosku, że przyjaciel traktuje go wyłącznie jako narzędzie do brudnej roboty, co mocno nadszarpnęło ich więź. W tym samym czasie światło dzienne ujrzały machinacje Betul. Kobieta sfałszowała wyniki badań DNA i podmieniła fiolki z krwią, byle tylko zatrzymać Orhana. Rezydencja utonęła w skandalu, a Suna za plecami męża postanowiła wesprzeć inicjatywy biznesowe Ferita. Z kolei przed Esme otworzyła się szansa na zawodową niezależność od Kazima dzięki nowej ofercie współpracy.

"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 290

Ferit coraz mocniej wybiega myślami w przód i usilnie namawia Seyran na powiększenie rodziny. Mężczyzna zupełnie ignoruje fakt, że jego partnerka jest zablokowana psychicznie i absolutnie nie czuje się jeszcze gotowa na macierzyństwo. Równolegle Orhan poznaje gorzką prawdę – dociera do niego, że potomek Betul wcale nie jest z nim spokrewniony biologicznie. Wbrew przewidywaniom domowników zataja tę informację i postanawia wychować malucha jak prawowitego Korhana, aby za wszelką cenę uniknąć kolejnej wizerunkowej wpadki.

Przerażona reakcją Abidina Suna zaklina Ferita, by ten zachował w absolutnej tajemnicy fakt obciążenia ich domu hipoteką. Kobieta drży na samą myśl, że prawda o kłopotach finansowych obróci w perzynę jej małżeństwo. W międzyczasie Ferit pompuje potężne fundusze w zakup drogocennych kamieni. Surowce mają posłużyć jego autorskiemu projektowi, który zwiastuje nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa. Z kolei Esme przyłapuje Kazima na manipulowaniu domowymi rachunkami. Zszokowana kobieta urządza mu gigantyczną awanturę, wprost zarzucając mężowi okradanie własnej rodziny.

"Złoty chłopak" - Kiedy i gdzie emisja serialu odcinka 290

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na antenie TVP1. Kolejne odsłony pokazywane są od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Zbliżający się, 290. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026 roku. Epizod ten będzie obfitował w silne emocje, nieoczekiwane zmiany biegów wydarzeń i rodzinne spiski. Dzięki codziennej ramówce stacji fani mogą nieprzerwanie towarzyszyć w perypetiach Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnej obsady.

"Złoty chłopak" - Aktorzy z serialu "Złoty chłopak". Poznaj obsadę

W popularnej tureckiej produkcji pojawia się plejada gwiazd. Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów i ich serialowe wcielenia:

Afra Saraçoğlu kreuje postać Seyran Şanlı

kreuje postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir występuje jako Ferit Korhan

występuje jako Ferit Korhan Çetin Tekindor wciela się w głowę rodu, Halisa Korhana

wciela się w głowę rodu, Halisa Korhana Şerif Sezer odgrywa rolę Hattuç Şanlı

odgrywa rolę Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu to serialowa İfakat Korhan

to serialowa İfakat Korhan Emre Altuğ pojawia się na ekranie jako Orhan Korhan

pojawia się na ekranie jako Orhan Korhan Gözde Kansu gra Gülgün Korhan

gra Gülgün Korhan Ersin Arıcı wciela się w postać Abidina

wciela się w postać Abidina Beril Pozam występuje jako Suna Şanlı

występuje jako Suna Şanlı İrem Altuğ odgrywa postać o imieniu Sultan

odgrywa postać o imieniu Sultan Öznur Serçeler możemy oglądać jako Asuman Korhan

możemy oglądać jako Asuman Korhan Hülya Duyar kreuje postać Şefiki

kreuje postać Şefiki Diren Polatoğulları pojawia się w roli Kazıma Şanlı

pojawia się w roli Kazıma Şanlı Sezin Bozacı gra Esme Şanlı

gra Esme Şanlı Yiğit Tuncay wciela się w Latifa

wciela się w Latifa Selen Özbayrak występuje na ekranie jako Dicle

występuje na ekranie jako Dicle Umut Gezer odgrywa rolę Yusufa

odgrywa rolę Yusufa Taro Emir to serialowy Tekin Kaya

to serialowy Tekin Kaya Binnur Kaya kreuje postać Nükhet