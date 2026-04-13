Złoty chłopak, odcinek 272: Aysen przekazuje tajemnice Sinanowi i naraża wszystkich na poważne konsekwencje

Co wydarzyło się w 271. odcinku serialu "Złoty chłopak"?

W minionym, 271. epizodzie Abidin wprost zarzucił Halisowi zrujnowanie mu życia, co wywołało ogromny wstrząs wśród domowników. Ferit zmagał się z potężnym wewnętrznym konfliktem, nie umiejąc zdecydować między Seyran a Diyar. Sytuację pogorszyła obecność byłej partnerki podczas rodzinnej kolacji. Jak przypomina portal Eska.pl, Suna wraz z Abidinem zaczęli po cichu układać plan przejęcia posiadłości, mając na celu ostateczne zniszczenie rodziny Korhanów.

"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 272

Napięcie sięga zenitu, a bohaterowie zostają zmuszeni do podejmowania decyzji, które mogą na zawsze odmienić ich losy. Ilyas, ojciec Diyar, stawia Feritowi bezwzględne ultimatum – zgoda na ślub będzie możliwa tylko wtedy, gdy Seyran na zawsze zniknie z jego życia i opuści rezydencję, a dodatkowo mężczyzna musi doprowadzić do schwytania Sinana. To żądanie stawia Ferita w dramatycznym położeniu, zmuszając go do wyboru między przeszłością a przyszłością.

Równolegle sytuacja Seyran staje się coraz bardziej dramatyczna. Abidin przechodzi do ofensywy i domaga się natychmiastowego zwrotu posiadłości, nie pozostawiając kobiecie przestrzeni do manewru. Seyran, działając pod ogromną presją, desperacko szuka wyjścia z sytuacji, starając się jednocześnie uchronić schorowanego Halisa przed konsekwencjami konfliktu, które mogłyby okazać się dla niego śmiertelne.

Choć emocje między dawnymi kochankami wciąż są wyczuwalne, Ferit zdaje się ignorować własne uczucia. Uparcie deklaruje, że jego przyszłość należy do Diyar, co tylko pogłębia dramatyzm relacji i pozostawia Seyran w jeszcze większym rozdarciu.

Kulminacją odcinka jest jednak wydarzenie, które wstrząśnie widzami. Aysen dopuszcza się zdrady, przekazując Sinanowi poufne informacje z domu, narażając wszystkich na poważne konsekwencje. Jej ryzykowny krok rodzi pytanie: czy ta decyzja doprowadzi do jej upadku i utraty wszystkiego, co dotąd zbudowała?

12

Kiedy oglądać 272. odcinek serialu "Złoty chłopak" w TVP1?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o stałej porze - 14:00. Już w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku fani będą mogli obejrzeć 272. epizod, który obfituje w silne emocje, nieoczekiwane zmiany akcji oraz zawiłe rodzinne spiski. Dzięki codziennej emisji widzowie mogą na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran, Sinana i reszty barwnych postaci.

Kto gra w serialu "Złoty chłopak"? Poznaj obsadę

Na ekranie w serialu "Złoty chłopak" możemy podziwiać następujących aktorów:

Afra Saraçoğlu wciela się w postać Seyran Şanlı

wciela się w postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir gra Ferita Korhana

gra Ferita Korhana Çetin Tekindor występuje jako Halis Korhan

występuje jako Halis Korhan Şerif Sezer to serialowa Hattuç Şanlı

to serialowa Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu gra İfakat Korhan

gra İfakat Korhan Emre Altuğ wciela się w Orhana Korhana

wciela się w Orhana Korhana Gözde Kansu to Gülgün Korhan

to Gülgün Korhan Ersin Arıcı gra postać Abidina

gra postać Abidina Beril Pozam występuje jako Suna Şanlı

występuje jako Suna Şanlı İrem Altuğ wciela się w postać Sultan

wciela się w postać Sultan Öznur Serçeler gra Asuman Korhan

gra Asuman Korhan Hülya Duyar to serialowa Şefika

to serialowa Şefika Diren Polatoğulları występuje jako Kazım Şanlı

występuje jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı gra Esme Şanlı

gra Esme Şanlı Yiğit Tuncay to Latif

to Latif Selen Özbayrak wciela się w Dicle

wciela się w Dicle Umut Gezer gra Yusufa

gra Yusufa Taro Emir to Tekin Kaya

to Tekin Kaya Binnur Kaya występuje jako Nükhet