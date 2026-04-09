Złoty chłopak, odcinek 270: Awantura o intercyzę. Orhan nie panuje nad sobą przy ukochanej

W 269. odsłonie hitu Seyran pod osłoną nocy poszukiwała Ferita na terenie posiadłości. Abidin stanowczo zażądał od Halisa wyjaśnień w sprawie śmierci swoich rodziców. Niedługo potem Ferit odkrył, że za ten koszmar z przeszłości odpowiada Latif. Z kolei Seyran przekonywała dziadków Diyar, iż Ferit jest dobrym człowiekiem, który darzy ich wnuczkę szczerym uczuciem. W międzyczasie Suna starała się odwieść Abidina od żądzy odwetu, namawiając go na spokojną konfrontację z Halisem.
Streszczenie 270. odcinka serialu "Złoty chłopak". Orhan naciska na Betul
Seyran czuje się dosłownie uwięziona w murach rezydencji, a jej niecodzienne zachowanie mocno zaskakuje Ferita. W tym samym czasie Orhan usiłuje zmusić Betul do złożenia podpisu pod intercyzą, co błyskawicznie przeradza się w gigantyczną awanturę. Ferit dowiaduje się również, że to właśnie Seyran nakłoniła dziadka Diyar do zgody na spotkanie w rodzinnym gronie. Tajemnicza przesyłka dostarczona od Sinana okazuje się kolejnym krokiem mającym na celu zastraszenie osaczonej Seyran.
"Złoty chłopak" w TVP1. Kiedy i gdzie oglądać 270. epizod?
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" widzowie mogą śledzić na antenie TVP1 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy 270. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, przynosząc mnóstwo emocji i rodzinnych intryg. Regularna emisja w telewizji publicznej pozwala fanom na ciągłe obserwowanie burzliwych perypetii Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.
Kto występuje w telenoweli "Złoty chłopak"? Pełna obsada
Na ekranie tureckiej superprodukcji możemy podziwiać następujących aktorów:
- Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana
- Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı odgrywający Abidina
- Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
- İrem Altuğ grająca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay odgrywający Latifa
- Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle
- Umut Gezer grający Yusufa
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya w roli Nükhet