Złoty chłopak, odcinek 270: Awantura o intercyzę. Orhan nie panuje nad sobą przy ukochanej

W 269. odsłonie hitu Seyran pod osłoną nocy poszukiwała Ferita na terenie posiadłości. Abidin stanowczo zażądał od Halisa wyjaśnień w sprawie śmierci swoich rodziców. Niedługo potem Ferit odkrył, że za ten koszmar z przeszłości odpowiada Latif. Z kolei Seyran przekonywała dziadków Diyar, iż Ferit jest dobrym człowiekiem, który darzy ich wnuczkę szczerym uczuciem. W międzyczasie Suna starała się odwieść Abidina od żądzy odwetu, namawiając go na spokojną konfrontację z Halisem.

Streszczenie 270. odcinka serialu "Złoty chłopak". Orhan naciska na Betul

Seyran czuje się dosłownie uwięziona w murach rezydencji, a jej niecodzienne zachowanie mocno zaskakuje Ferita. W tym samym czasie Orhan usiłuje zmusić Betul do złożenia podpisu pod intercyzą, co błyskawicznie przeradza się w gigantyczną awanturę. Ferit dowiaduje się również, że to właśnie Seyran nakłoniła dziadka Diyar do zgody na spotkanie w rodzinnym gronie. Tajemnicza przesyłka dostarczona od Sinana okazuje się kolejnym krokiem mającym na celu zastraszenie osaczonej Seyran.

"Złoty chłopak" w TVP1. Kiedy i gdzie oglądać 270. epizod?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" widzowie mogą śledzić na antenie TVP1 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy 270. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, przynosząc mnóstwo emocji i rodzinnych intryg. Regularna emisja w telewizji publicznej pozwala fanom na ciągłe obserwowanie burzliwych perypetii Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

Kto występuje w telenoweli "Złoty chłopak"? Pełna obsada

Na ekranie tureckiej superprodukcji możemy podziwiać następujących aktorów:

Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana

Çetin Tekindor grający Halisa Korhana

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı odgrywający Abidina

Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

İrem Altuğ grająca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar w roli Şefiki

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay odgrywający Latifa

Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle

Umut Gezer grający Yusufa

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya w roli Nükhet