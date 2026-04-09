Złoty chłopak, odcinek 270: Awantura o intercyzę. Orhan nie panuje nad sobą przy ukochanej

Joanna Dembek
2026-04-09 13:10

Fani tureckiej produkcji "Złoty chłopak" muszą przygotować się na potężną dawkę skrajnych emocji. W najnowszej odsłonie losy rodu Korhanów ponownie się skomplikują. Poznaj szczegóły 270. epizodu, w którym Orhan zażąda od Betul podpisania umowy majątkowej, natomiast Sinan brutalnie zastraszy Seyran. Zobacz, co wydarzy się na ekranach 16 kwietnia 2026 roku.

W 269. odsłonie hitu Seyran pod osłoną nocy poszukiwała Ferita na terenie posiadłości. Abidin stanowczo zażądał od Halisa wyjaśnień w sprawie śmierci swoich rodziców. Niedługo potem Ferit odkrył, że za ten koszmar z przeszłości odpowiada Latif. Z kolei Seyran przekonywała dziadków Diyar, iż Ferit jest dobrym człowiekiem, który darzy ich wnuczkę szczerym uczuciem. W międzyczasie Suna starała się odwieść Abidina od żądzy odwetu, namawiając go na spokojną konfrontację z Halisem.

Streszczenie 270. odcinka serialu "Złoty chłopak". Orhan naciska na Betul

Seyran czuje się dosłownie uwięziona w murach rezydencji, a jej niecodzienne zachowanie mocno zaskakuje Ferita. W tym samym czasie Orhan usiłuje zmusić Betul do złożenia podpisu pod intercyzą, co błyskawicznie przeradza się w gigantyczną awanturę. Ferit dowiaduje się również, że to właśnie Seyran nakłoniła dziadka Diyar do zgody na spotkanie w rodzinnym gronie. Tajemnicza przesyłka dostarczona od Sinana okazuje się kolejnym krokiem mającym na celu zastraszenie osaczonej Seyran.

"Złoty chłopak" w TVP1. Kiedy i gdzie oglądać 270. epizod?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" widzowie mogą śledzić na antenie TVP1 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy 270. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, przynosząc mnóstwo emocji i rodzinnych intryg. Regularna emisja w telewizji publicznej pozwala fanom na ciągłe obserwowanie burzliwych perypetii Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

Kto występuje w telenoweli "Złoty chłopak"? Pełna obsada

Na ekranie tureckiej superprodukcji możemy podziwiać następujących aktorów:

  • Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı odgrywający Abidina
  • Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ grająca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay odgrywający Latifa
  • Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle
  • Umut Gezer grający Yusufa
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya w roli Nükhet
