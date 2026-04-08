Złoty chłopak, odcinek 269. Mroczna tajemnica rodziny Korhanów wychodzi na jaw

Wydarzenia z poprzedniej odsłony produkcji przyniosły ogromne emocje. Kazim zorganizował spotkanie na tarasie posiadłości, gdzie niespodziewanie poprosił o rękę spodziewającą się dziecka Esme. Atmosferę szybko zepsuł powrót Halisa, a sytuację dodatkowo zaognił dziadek Diyar. Mężczyzna miał ogromne pretensje do Ferita o to, że w rezydencji przebywa Seyran, choć w planach był już ślub z jego wnuczką. Gwałtowny konflikt między bliskimi znacząco osłabił kondycję zdrowotną Halisa, podczas gdy Abidin otwarcie zadeklarował chęć wyrównania starych rachunków.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Złoty chłopak, odc. 269. Streszczenie: Kto zabił rodziców Abidina?

Pod osłoną nocy Seyran próbuje odnaleźć Ferita w zakamarkach potężnej rezydencji. W tym samym czasie Abidin staje twarzą w twarz z Halisem, żądając od niego ostatecznych wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci swoich rodziców. Zupełnie niespodziewanie Ferit dowiaduje się, że za ten makabryczny dramat z przeszłości odpowiada Latif. Równolegle Seyran stara się załagodzić sytuację, przekonując dziadków Diyar o dobrych intencjach Ferita i jego szczerym uczuciu do ich wnuczki. Suna z kolei usilnie próbuje odwieść Abidina od myśli o krwawej zemście, zachęcając go do spokojnej rozmowy z seniorem rodu.

Kiedy oglądać 269. odcinek serialu Złoty chłopak w TVP1?

Turecka telenowela jest emitowana na głównym kanale Telewizji Polskiej, czyli w TVP1, od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premiera 269. epizodu odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Regularna codzienna emisja pozwala fanom na bieżące śledzenie zawiłych relacji między Feritem, Seyran, Sinanem oraz resztą kluczowych postaci, które niemal każdego dnia dostarczają potężnej dawki telewizyjnych wrażeń.

Złoty chłopak. Kto gra w popularnym serialu?

W obsadzie uwielbianej przez widzów produkcji znalazła się plejada znanych aktorów. Na szklanym ekranie występują między innymi:

- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

- Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana

- Çetin Tekindor jako głowa rodu, Halis Korhan

- Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

- Gülçin Santırcıoğlu kreująca postać İfakat Korhan

- Emre Altuğ w roli Orhana Korhana

- Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan

- Ersin Arıcı jako poszukujący prawdy Abidin

- Beril Pozam wcielająca się w Sunę Şanlı

- İrem Altuğ odgrywająca postać Sultan

- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

- Hülya Duyar kreująca Şefikę

- Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

- Sezin Bozacı grająca ciężarną Esme Şanlı

- Yiğit Tuncay jako mroczny Latif

- Selen Özbayrak wcielająca się w Dicle

- Umut Gezer odgrywający Yusufa

- Taro Emir jako Tekin Kaya

- Binnur Kaya kreująca postać Nükhet