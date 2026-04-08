Dziedzictwo, odcinek 891. Poyraz zastawia pułapkę na Szakala, a Nana z Nazli uciekają Truciźnie

Joanna Dembek
2026-04-08 13:29

"Dziedzictwo" to pełna napięcia opowieść o losach Seher i Yamana, walczących o dobro małego Yusufa. Turecka produkcja nieustannie dostarcza widzom niespodziewanych zwrotów akcji. Już 16 kwietnia stacja TVP1 wyemituje 891. odcinek, w którym zobaczymy brawurową ucieczkę Nany i Nazli z niewoli Trucizny. Z kolei Szakal będzie zmuszony wykonywać polecenia Poyraza.

Autor: YouTube/Legacy/ Materiały prasowe

Co wydarzyło się w 890. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W poprzedniej odsłonie tureckiego hitu Nana próbowała poświęcić się za Nazli, oferując wymianę. Trucizna zignorował jednak ustalenia, zamykając w niewoli obie kobiety. Co więcej, błyskawicznie namierzył podsłuch założony przez Poyraza i celowo sprowadził go na manowce. Tymczasem Leyla oraz Ferit prowadzili wspólne działania w domu. Ich świetne porozumienie wywołało wyraźną zazdrość u Ayse. Ostatecznie Leyla zdecydowała się przywrócić Ferita na stanowisko, jednak tym razem przydzieliła go pod skrzydła Ayse. W innych wątkach Sinan podważał kompetencje Aynur, a przerażona Cennet drżała o los swojej córki. Z kolei mały Yusuf, gdy tylko poznał dramatyczne położenie Nany, niepostrzeżenie opuścił dom, by ruszyć jej na ratunek.

"Dziedzictwo" odcinek 891: Ucieczka Nany i omyłkowy telefon Ayse

W 891. epizodzie Poyraz wpada na ślad Yusufa i go odnajduje. Mężczyzna trafia także na pluskwę ukrytą w telefonie Nazli, co pozwala mu zaplanować chytry podstęp na Szakala. Ten ma zaprowadzić go prosto do kryjówki Trucizny, jednak w decydującym momencie udaje mu się uciec. Z kolei zdesperowane Nana i Nazli oswobadzają się z rąk oprawcy. Równolegle Aynur odkrywa, że Sinan ponownie bezpodstawnie zrzucił na nią winę, i stanowczo domaga się przeprosin. Dumny prokurator ma z tym spory problem, dlatego w ramach zadośćuczynienia kupuje jej nowoczesny telefon. Ten krok, zamiast załagodzić spór, wyłącznie potęguje napięcie. Gdy zrezygnowana Aynur podejmuje decyzję o odejściu z pracy, Sinan wreszcie chowa dumę do kieszeni i wypowiada słowa skruchy. W tym samym czasie rosnąca zażyłość między Feritem a Leylą przyprawia Ayse o potężny ból głowy. Kobieta zażywa lekarstwo na migrenę, które wywołuje u niej gwałtowny wstrząs alergiczny. Tracąc siły, wybiera numer w telefonie i przez pomyłkę dzwoni właśnie do Ferita.

Kiedy i gdzie oglądać 891. odcinek "Dziedzictwa" w telewizji?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić na antenie TVP1 przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:05. Najnowszy, 891. odcinek produkcji zadebiutuje na ekranach w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy przegapią telewizyjną premierę, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe, jak i premierowe epizody są regularnie udostępniane w internecie na oficjalnej platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada "Dziedzictwo"? Poznaj zarys fabuły i obsadę

Głównymi bohaterkami historii są siostry Seher i Kevser, córki Yusufa. Początkowo rodzina wiedzie skromne, ale pełne radości życie. Sytuacja zmienia się drastycznie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica z potężnego rodu Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi chłopca, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niestety, niedługo potem traci męża, a sama zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła niezwykle chłodnego i despotycznego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi wszystko, co w jej mocy, aby wyrwać siostrzeńca z rąk bezwzględnego opiekuna.

W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan w roli bezwzględnego Yamana

Sıla Türkoğlu jako zdeterminowana Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa

Gülderen Güler wcielająca się w postać Kiraz

Melih Özkaya jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu kreujący postać Ziyi

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova, która gra Yasemin, siostrę Duygu

