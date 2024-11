Złoty chłopak. Seyran ukrywała się przed Feritem w szpitalu. Pokazali wstrząsające retrospekcje!

Miłość i nadzieja. Suat uwięzi Elif. Dojdzie do szarpaniny i wtedy padnie strzał! Streszczenie odcinka 83 Ask ve umut (29.11.2024)

Pomieszane z poplątanym, czyli 3. sezon Złotego chłopaka

Oglądamy już 3. sezon serialu "Złoty chłopak", który w Polsce na razie nie jest dostępny. Emisja w Turcji rozpoczęła się we wrześniu 2024 r, a premiera nowych odcinków w TVP planowana jest dopiero na wiosnę 2025 r. Pytanie, czy rzeczywiście jest na co czekać, bo 3. sezon – naszym subiektywnym okiem – nie zachwyca i pod każdym względem daleko mu do rewelacyjnej 1. serii przygód Ferita i Seyran.

Wiemy już, że Ferit i Seyran nie są razem, bo rozstali się w tajemniczych okolicznościach w trakcie leczenie Seyran w klinice. Dlaczego ich drogi się rozeszły?

Niewiele więcej zdradzają tu retrospekcje z pobytu Seyran w szpitalu. Oto, czego się z nich dowiedzieliśmy.

Złoty chłopak. Tak Seyran wyglądała w szpitalu

Z kilku retrospekcji dowiedzieliśmy się, że Ferit codziennie odwiedzał Seyran w szpitalu, ale jej siostra Suna skutecznie uniemożliwiała mu spotkania z ukochaną.

Chłopak był naprawdę załamany, a tak wyglądała jedna z ich rozmów:

- Czy Seyran wciąż nie chce mnie widzieć? Bardzo za nią tęsknię

- Wiem, ale wytrzymaj jeszcze

- Jak długo jeszcze Suna? Jestem już wyczerpany

To wtedy Ferit zauważy, jak uśmiechnięta Seyran spaceruje po terenie szpitala z innym pacjentem, Sinanem. Ferit od razu zapyta Sunę, kim on jest, a w odpowiedzi usłyszy:

On też jest chory. Rozumieją się, dzielą ten sam los, nadzieję i brak nadziei. Boją się tego samego, my tego nie zrozumiemy Fericie – wyjaśni Suna.

Później pokazano, jak Ferit odchodzi, a Seyran wpada w ramiona siostry i zalewa się łzami.

- Tak bardzo go kocham, ale nie mogę pozwolić, żeby oglądał mnie tak chorą - powie Seyran.

Wygląda na to, że Seyran i Suna uknuły razem ten plan, aby trzymać się z dala od Ferita i zrazić go do siebie. Seyran wiedziała, że umrze i nie chciała, aby ukochany oglądał ją w takim stanie.

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, jakie retrospekcje z pobytu Seyran w klinice pokazano dotąd w 3. sezonie "Złotego chłopaka".