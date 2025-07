Spis treści

Wichrowe wzgórze. Tak rozpocznie się drugi sezon

Dobiega końca 1. sezon tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze". Przypomnijmy, że serial ten zadebiutował wiosną 2025 roku na antenie TVP1, zastępując "Złotego chłopaka". Opowieść o Zeynep i Halilu szybko przypadła do gustu widzom, zdobywając wielu fanów.

Jeszcze w lipcu 2025 roku ci zobaczą emocjonujący finał pierwszego sezonu "Wichrowego wzgórza". W ostatnim odcinku Halil wparuje na ślub Zeynep i Alpera i wyswobodzi ukochaną z rąk szantażysty. Para wyjedzie razem i spędzi romantyczne chwile nad brzegiem morza. Następnie... Halil i Zeynep wezmą ze sobą ślub! Gdy będzie się wydawać, że już nic nie stanie na drodze ich miłości, dziewczyna nagle ucieknie!

Co się stanie? Tego dowiemy się już w 1.odcinku drugiego sezonu telenoweli. Okaże się, że pod nieobecność Halla Zeynep pozna prawdę! Choć wiele razy chciał jej wyjawić, jak bardzo pałał do niej nienawiścią, nie przeszło mu to przez gardło. A kiedy Zeynep dowie się wszystkiego, ucieknie od męża!

Halil ruszy w pogoń za kobietą swojego życia. Nie może pozwolić, by teraz, kiedy są już razem, wszystko runęło! Kiedy wreszcie odnajdzie zrozpaczoną żonę, siłą wciągnie ją do samochodu! Czy ich wspólne życie dopiero co się zaczęło i właśnie skończyło?

Para przyjedzie wspólnie na farmę, gdzie będą na nich czekali wszyscy bliscy. Od momentu, kiedy Halil porwał Zeynep z urzędu, nie wiedzieli, co się z nimi działo...

Przerażony Halil będzie się obawiał, że ukochana oznajmi wszystkim, jak ją okłamał. Tymczasem Zeynep stanie przed rodziną, chwyci Halila za rękę i oznajmi:

My... wczoraj się pobraliśmy.

Kiedy rozpoczęcie drugiego sezonu serialu? Jeśli TVP zdecyduje się na emisję telenoweli bez żadnej przerwy, pierwszy odcinek dalszych losów Zeynep i Halila zostanie wyemitowany już w środę, 23 lipca 2025 roku.

Zobacz sceny z 1. odcinka drugiego sezonu serialu "Wichrowe wzgórze" w naszej galerii.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.

