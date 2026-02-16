Wichrowe wzgórze, odcinek 363: Zeynep oskarżona o potworną zbrodnię! Dowody przeciwko żonie Halila nie do podważenia

Pułapka, z której Zeynep w "Wichrowe wzgórze" nie ma ucieczki

Wszystko wskazywało na to, że intryga uknuta przez Songul i Gozde w tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" doprowadzi do tragedii, ale nikt nie przewidział aż tak czarnego scenariusza.

Przypomnijmy, że w poprzednich epizodach Zeynep otrzymała wiadomość dotyczącą zaginionego naszyjnika. Była to jednak wyrachowana gra, mająca na celu zwabienie jej do lasu. Kobieta, nieświadoma zagrożenia, udała się na miejsce spotkania, gdzie czekało na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Halil, który odkrył, że jego ukochana wyszła z domu prosto w sidła wrogów, ruszył na ratunek, ale czy zdążył na czas?

Zobacz też: Wichrowe wzgórze, odcinki 360-363: Śmierć Gozde w lesie. Umrze, ale wyzna prawdę! Zeynep oskarżona o zabójstwo - ZDJĘCIA

Dramat w lesie i szokujące oskarżenia w 363 odcinku "Wichrowe wzgórze"

W 363. odcinku "Wichrowe wzgórze" emocje sięgną zenitu. Zeynep, po konfrontacji z Gozde w leśnej głuszy, traci przytomność. Gdy Halil dociera na miejsce, zastaje przerażający widok – jego żona leży obok umierającej Gozde. W swoich ostatnich chwilach ranna kobieta wyznaje Halilowi prawdę, jednak dla organów ścigania liczą się twarde dowody. Sytuacja Zeynep staje się beznadziejna w momencie przyjazdu policji. Funkcjonariusze dokonują wstrząsającego odkrycia: na nożu, który był narzędziem zbrodni, znajdują się odciski palców Zeynep. Kobieta zostaje oskarżona o zabójstwo, a Halil rozpoczyna desperacką walkę o oczyszczenie jej z zarzutów.

Rodzinne kłamstwa wychodzą na jaw w 363 odcinku "Wichrowe wzgórze"

Podczas gdy Halil walczy z wymiarem sprawiedliwości, w tle rozgrywa się inny dramat. Hakanowi udaje się namierzyć wspólnika Gozde, co może być przełomem w sprawie. Z kolei Eren odkrywa, że był manipulowany przez najbliższych. Okazuje się, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep, jak wcześniej twierdzono. Mężczyzna nie wytrzymuje i oskarża własną matkę o kłamstwo prosto w oczy. Czy ta rodzina przetrwa kolejne wstrząsy?

Gdzie i kiedy oglądać 363 odcinek "Wichrowe wzgórze"?

Losy Zeynep i Halila śledzą tysiące widzów w Polsce. Serial emitowany jest regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Opisywany, 363. odcinek, który przyniesie te dramatyczne rozstrzygnięcia, zostanie wyemitowany w piątek, 20 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o tej porze, Telewizja Polska udostępnia powtórki online w serwisie TVP VOD.

O czym jest "Wichrowe wzgórze"?

To opowieść pełna skrajnych emocji, która podbiła serca polskich widzów. Historia skupia się na relacji Zeynep, wychowanej w bogactwie i luksusie, oraz Halila, którego życie naznaczone jest tragedią i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy drogi tych dwojga się przecinają, a Halil odkrywa powiązania Zeynep ze swoimi wrogami, rodzi się niebezpieczna mieszanka miłości i nienawiści. W serialu występują m.in.: