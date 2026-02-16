Wichrowe wzgórze, odcinek 364: Halil trafia za kratki. To, co odkryje Zeynep, zmieni wszystko w jej życiu

Wydarzenia z poprzedniego 363 odcinka telenoweli "Wichrowe wzgórze" wstrząsnęły fanami serialu. Zeynep znalazła się w samym środku piekła, gdy policja oskarżyła ją o zabójstwo Gozde. Dowody wydawały się niepodważalne – na narzędziu zbrodni znaleziono jej odciski palców. Halil, walcząc z czasem i przeciwnościami losu, robił wszystko, by uratować żonę przed więziennym koszmarem. W tle rozgrywał się dramat rodzinny Erena, który zdemaskował kłamstwa własnej matki dotyczące wyjazdu Okkesa.

„Wichrowe wzgórze” – co wydarzy się w 364. odcinku?

W najnowszym epizodzie Halil udowadnia, że dla miłości jest w stanie poświęcić własną wolność. Mężczyzna celowo trafia do aresztu, aby spełnić daną obietnicę i towarzyszyć Zeynep podczas przerażającej burzy. W tym samym czasie pętla wokół prawdziwych sprawców zaczyna się zaciskać. Hakan dopada Fikreta w momencie, gdy ten próbuje spieniężyć biżuterię należącą do Songul. Zatrzymany mężczyzna trafia w ręce policji, co staje się punktem zwrotnym w sprawie.

Dzięki zeznaniom Fikreta, Zeynep odzyskuje upragnioną wolność. Los bywa jednak przewrotny dla jej wrogów – poszukiwana Songul przeżywa bolesny upadek, błąkając się po ulicach i szukając jedzenia w śmietnikach. Upokorzona kobieta poprzysięga krwawą zemstę. Tymczasem w życiu Zeynep może pojawić się nowe, niespodziewane światło – bohaterka zaczyna podejrzewać, że spodziewa się dziecka. Czy ta radosna nowina przetrwa w cieniu nadchodzących intryg?

"Wichrowe wzgórze" - kiedy emisja w TV?

Losy Zeynep i Halila można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Pełen emocji 364. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami, mogą nadrobić zaległości w internecie – wszystkie epizody są dostępne na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Wichrowe wzgórze" i kto w nim gra?

Ta turecka produkcja to prawdziwy fenomen, który przyciągnął przed ekrany rzesze polskich widzów. Fabuła koncentruje się na skomplikowanej relacji Zeynep, dziewczyny z wyższych sfer, oraz Halila, którego życie naznaczone jest pragnieniem odwetu za śmierć rodziców. Gdy okazuje się, że obiekt jego nienawiści jest powiązany z kobietą, którą kocha, miłość musi stoczyć walkę z demonami przeszłości.

W obsadzie serialu znaleźli się utalentowani tureccy aktorzy: