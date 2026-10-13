Splątane losy, odcinek 67: Remzi zacznie podejrzewać najgorsze. Tahsin szykuje na niego zasadzkę?

Czy Tahsin zastawił pułapkę na Remziego w 67. odcinku "Splątanych losów"?

Tahsin wyciąga do Remziego dłoń, zapraszając go na partyjkę kart, ale ten nie daje się zwieść pozorom. Propozycja wydaje mu się wyjątkowo podejrzana i rodzi obawy, czy to aby nie sprytnie zastawiona pułapka. Mężczyzna kalkuluje najgorsze warianty, nie chcąc niepotrzebnie ryzykować. Jego pozycja jest skomplikowana – z jednej strony od dawna załatwia sprawy Tahsina, z drugiej używa kompromitujących informacji o jego przeszłości, by szantażować innych. Zbliżające się spotkanie może pozbawić go resztek kontroli nad sytuacją.

Halil szuka pomocy u Susan w 67. odcinku "Splątanych losów"

Bezwzględny Remzi nie daje spokoju również Halilowi. Wykorzystując jego dawne układy z Tahsinem, bezlitośnie żąda pieniędzy. Przyparty do muru Halil nie ma wyjścia i decyduje się błagać Susan o pożyczkę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zaniepokojona Munevver zaczyna domyślać się, że mężczyzna prowadzi podwójną grę. Przyciśnięta przez nią Susan musi w końcu ujawnić, co naprawdę dzieje się w życiu Halila i jakie sekrety przed nią ukrywa.

Burak żąda szczerości od Yasemin w 67. odcinku "Splątanych losów"

Kryzys nie omija również relacji Buraka i Yasemin. Mężczyzna jest załamany faktem, że ukochana wciąż ukrywa przed nim prawdę o swoim pochodzeniu. Brak szczerości z jej strony staje się dla niego nie do zniesienia. W poprzednim odcinku widzowie dowiedzieli się, że Münevver to w rzeczywistości babcia Yasemin, czego ta boi się wyznać Burakowi. Narastające napięcie i mnożące się tajemnice grożą poważnym zachwianiem ich związku.

Kiedy i gdzie oglądać 67. odcinek "Splątanych losów"?

Emisja 67. odcinka „Splątanych losów” zaplanowana jest na czwartek, 15 października 2026 roku. Epizod będzie można obejrzeć o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla widzów preferujących internet, serial dostępny będzie także na platformie TVP VOD.

O czym są "Splątane losy" i kto występuje w serialu?

Turecka produkcja „Splątane losy” (Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia historię Münevver Ketenci, zamożnej i chłodnej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami pojawia się 5-letnia Mine, która okazuje się być jej wnuczką. To odkrycie skłania kobietę do poszukiwań zaginionej córki, Pakize. Równolegle rozwija się pełen napięć romans między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

W obsadzie znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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