Dziedzictwo, odcinek 1055: Poyraz zostanie bez warsztatu i pieniędzy. Rodzina nie udźwignie takich długów? - ZDJĘCIA

Poyraz traci warsztat w 1055. odcinku „Dziedzictwa”

Wolność nie przyniesie Poyrazowi wytchnienia. W 1055. epizodzie „Dziedzictwa” urzędnicy zamkną jego zakład stolarski, twierdząc, że licencja na działalność jest nieważna. W ten sposób mężczyzna straci jedyne źródło utrzymania. Położenie rodziny Kılıçów stanie się dramatyczne z powodu braku pieniędzy i rosnącego zadłużenia. Mimo trudności, Poyraz kategorycznie odrzuci pomoc finansową od Pelin, nie chcąc polegać na kobiecie zabiegającej o jego uczucia. Postanowi wziąć sprawy we własne ręce i wspólnie z Naną rozkręcić nowy biznes.

Uliczny handel Nany i Poyraza w 1055. odcinku „Dziedzictwa”

Nana nie zostawi Poyraza samego z problemami. Zainicjuje pomysł, by zarabiać na życie własną pracą, nie opierając się na darowiznach Pelin. Para zajmie się sprzedażą owoców oraz domowego burka na ulicy. W tym samym czasie Cennet zatai przed synami prawdziwą, katastrofalną sytuację finansową. Mężczyźni nie będą świadomi, że ich dom obciążono hipoteką, a matka planuje spłacić długi ze sprzedaży działki w Skopje. Zamknięcie stolarni bardzo skomplikuje jej zamierzenia, wymuszając na rodzinie natychmiastowe poszukiwanie nowych form przetrwania.

„Dziedzictwo”: Kiedy obejrzeć 1055. odcinek?

Telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia na TVP1 o 16:00. Odcinek numer 1055. zadebiutuje na ekranach w czwartek, 22 października 2026 roku. Osoby, które przegapią transmisję telewizyjną, znajdą odcinek w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego hitu „Dziedzictwo”

Oryginalnie znana jako „Emanet”, telenowela ukazuje skomplikowane losy, miłość i rodzinne konflikty. Początek historii skupia się na małym Yusufie, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła surowego Yamana. Zjawienie się Seher, ciotki chłopca, całkowicie zmienia układ sił. Choć początkowo wrogo do siebie nastawieni, z czasem zakochują się w sobie, dając chłopcu poczucie bezpieczeństwa.

Kolejne sezony przynoszą ogromną stratę – tragiczną śmierć Yamana Kırımlı. Opiekę nad Yusufem przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się z powodu ryzyka deportacji. Aby chłopiec nie przeżył kolejnej traumy, pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z nią fikcyjny ślub, a ta wymuszona relacja wywołuje nowe dramaty i w konsekwencji, nieoczekiwane uczucia.

Obsada serialu to między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan – Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu – Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili – Nana

Nik Xhelilaj – Poyraz

Berat Rüzgar Özkan – mały Yusuf

Sonda Podoba Ci się serial “Dziedzictwo”? Tak, jest ekstra! Może być, ale bez większego szału Czekam aż się rozkręci... Nie, kompletnie mi nie podszedł