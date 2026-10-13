Dziedzictwo, odcinek 1050: Poyraz dostanie milion dolarów za Pelin? Wyda bratu swoją byłą partnerkę? [ZDJĘCIA]

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Atakan kusi Poyraza fortuną. Co wydarzy się w 1050. odcinku "Dziedzictwa"?
Przed Poyrazem niezwykle trudne zadanie. Brat jego byłej ukochanej zaproponuje mu milion dolarów w zamian za ujawnienie jej miejsca pobytu. Oferta nie będzie zależała do najłatwiejszych, zważywszy na fakt, że kobieta od pewnego czasu ukrywa się w jego domu, uciekając przed krewnym. Przypomnijmy, w 1047. epizodzie zdesperowana Pelin poprosiła go o ochronę przed Atakanem, który planuje ją ubezwłasnowolnić w celu przejęcia majątku. Poyraz przystał na to i udzielił schronienia, czym mocno zdenerwował swoją obecną partnerkę, Nanę.
Najbliższy odcinek postawi całą sprawę w zupełnie nowym świetle. Otrzymanie pokaźnej sumy pieniędzy znacząco utrudni podjęcie właściwej decyzji. Bohater będzie musiał zbalansować ciężar moralny za życie Pelin, z presją ze strony nieobliczalnego Atakana.
Tajemnicza niespodzianka Poyraza w nowym odcinku "Dziedzictwa"
Mężczyzna zdecyduje się na gest, który w jego zamyśle ma poprawić relacje z Naną. Przygotuje dla niej wyjątkowy prezent, jednak intencje zostaną zupełnie opacznie zrozumiane. Kobieta uzna, że podarunek jest przeznaczony dla ukrywającej się w ich domu Pelin. Od kiedy dawna miłość zamieszkała u boku jej męża, zazdrość daje o sobie znać niemal na każdym kroku. Pomimo narastającego napięcia, w 1049. odcinku Pelin dotrze jednak do wniosku, że dawne uczucie łączące ją z Poyrazem bezpowrotnie wygasło.
Kiedy i gdzie obejrzeć 1050. odcinek "Dziedzictwa"?
Telewizja Polska nieustannie emituje nowe odcinki uwielbianej przez widzów telenoweli. Epizod numer 1050 zostanie wyemitowany w najbliższą środę, 14 października 2026 roku, o stałej porze – godzinie 16:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP1. Dla spóźnialskich przygotowano również opcję oglądania online na platformie TVP VOD.
O czym jest serial "Dziedzictwo"? Obsada i fabuła
"Dziedzictwo" (znane w Turcji jako Emanet) opowiada o losach osieroconego chłopca. Yusuf trafia pod opiekę zimnego i pozbawionego empatii Yamana. Życie wuja i siostrzeńca zmienia się diametralnie, gdy na ich drodze staje skromna Seher – ciotka malca. Z biegiem czasu, mimo licznych nieporozumień, między opiekunami zaczyna kiełkować prawdziwa miłość, dająca nadzieję na stworzenie prawdziwego domu dla dziecka.
Fabuła ulega drastycznej zmianie w kolejnych etapach produkcji. W wyniku tragicznych okoliczności ginie Yaman Kırımlı. Obowiązek wychowania Yusufa spada wówczas na barki Nany Maryam.
Sytuacja Nany komplikuje się, gdy pojawia się ryzyko jej deportacji. Z pomocą przychodzi Poyraz, który decyduje się na aranżowane małżeństwo z kobietą. Fikcyjny związek, zawarty tylko po to, by ocalić jej pobyt w kraju, staje się początkiem nowych dramatów i rozwijającej się namiętności.
W głównych rolach występują:
- Halil İbrahim Ceyhan (Yaman Kırımlı)
- Sıla Türkoğlu (Seher Kırımlı)
- Nanuka Stambolishvili (Nana)
- Nik Xhelilaj (Poyraz)
- Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)