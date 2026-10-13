Dziedzictwo, odcinek 1050: Poyraz dostanie milion dolarów za Pelin? Wyda bratu swoją byłą partnerkę? [ZDJĘCIA]

Atakan kusi Poyraza fortuną. Co wydarzy się w 1050. odcinku "Dziedzictwa"?

Przed Poyrazem niezwykle trudne zadanie. Brat jego byłej ukochanej zaproponuje mu milion dolarów w zamian za ujawnienie jej miejsca pobytu. Oferta nie będzie zależała do najłatwiejszych, zważywszy na fakt, że kobieta od pewnego czasu ukrywa się w jego domu, uciekając przed krewnym. Przypomnijmy, w 1047. epizodzie zdesperowana Pelin poprosiła go o ochronę przed Atakanem, który planuje ją ubezwłasnowolnić w celu przejęcia majątku. Poyraz przystał na to i udzielił schronienia, czym mocno zdenerwował swoją obecną partnerkę, Nanę.

Najbliższy odcinek postawi całą sprawę w zupełnie nowym świetle. Otrzymanie pokaźnej sumy pieniędzy znacząco utrudni podjęcie właściwej decyzji. Bohater będzie musiał zbalansować ciężar moralny za życie Pelin, z presją ze strony nieobliczalnego Atakana.

Tajemnicza niespodzianka Poyraza w nowym odcinku "Dziedzictwa"

Mężczyzna zdecyduje się na gest, który w jego zamyśle ma poprawić relacje z Naną. Przygotuje dla niej wyjątkowy prezent, jednak intencje zostaną zupełnie opacznie zrozumiane. Kobieta uzna, że podarunek jest przeznaczony dla ukrywającej się w ich domu Pelin. Od kiedy dawna miłość zamieszkała u boku jej męża, zazdrość daje o sobie znać niemal na każdym kroku. Pomimo narastającego napięcia, w 1049. odcinku Pelin dotrze jednak do wniosku, że dawne uczucie łączące ją z Poyrazem bezpowrotnie wygasło.

Kiedy i gdzie obejrzeć 1050. odcinek "Dziedzictwa"?

Telewizja Polska nieustannie emituje nowe odcinki uwielbianej przez widzów telenoweli. Epizod numer 1050 zostanie wyemitowany w najbliższą środę, 14 października 2026 roku, o stałej porze – godzinie 16:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP1. Dla spóźnialskich przygotowano również opcję oglądania online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"? Obsada i fabuła

"Dziedzictwo" (znane w Turcji jako Emanet) opowiada o losach osieroconego chłopca. Yusuf trafia pod opiekę zimnego i pozbawionego empatii Yamana. Życie wuja i siostrzeńca zmienia się diametralnie, gdy na ich drodze staje skromna Seher – ciotka malca. Z biegiem czasu, mimo licznych nieporozumień, między opiekunami zaczyna kiełkować prawdziwa miłość, dająca nadzieję na stworzenie prawdziwego domu dla dziecka.

Fabuła ulega drastycznej zmianie w kolejnych etapach produkcji. W wyniku tragicznych okoliczności ginie Yaman Kırımlı. Obowiązek wychowania Yusufa spada wówczas na barki Nany Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się, gdy pojawia się ryzyko jej deportacji. Z pomocą przychodzi Poyraz, który decyduje się na aranżowane małżeństwo z kobietą. Fikcyjny związek, zawarty tylko po to, by ocalić jej pobyt w kraju, staje się początkiem nowych dramatów i rozwijającej się namiętności.

W głównych rolach występują:

Halil İbrahim Ceyhan (Yaman Kırımlı)

Sıla Türkoğlu (Seher Kırımlı)

Nanuka Stambolishvili (Nana)

Nik Xhelilaj (Poyraz)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!

10