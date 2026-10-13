Splątane losy, odcinek 65: Stan Mine gwałtownie się pogorszy. Yasemin zaryzykuje, by być przy siostrze [ZDJĘCIA]

Pogarszający się stan Mine w 65. odcinku „Splątanych losów”

Końcówka 64. odcinka „Splątanych losów” przyniosła dramatyczne chwile – Mine wróciła ze szkoły z potężną gorączką i konieczna była pilna hospitalizacja. W najnowszym, 65. epizodzie zdrowie dziecka ulegnie dalszemu pogorszeniu. Sytuacja ta mocno zaniepokoi jej bliskich, zwłaszcza siostrę. Yasemin zdecyduje się na zaryzykowanie i złoży dziewczynce potajemną wizytę. Bohaterka wciąż stara się utrzymać w tajemnicy istnienie swojej rodziny, aby Tahsin nie dowiedział się o nich prawdy.

Bezwzględna Meltem wkracza do akcji w 65. odcinku „Splątanych losów”

Zamieszanie wokół Yasemin postanowi wykorzystać Meltem. Jej celem będzie wniknięcie w środowisko Buraka, a kluczem do tego ma być nawiązanie kontaktu z Münevver. Ta intryga może zrujnować plany Yasemin, która i tak boryka się z problemami wynikającymi z ukrywania informacji o swojej matce. Warto przypomnieć, że Meltem od dłuższego czasu pała niechęcią do Yasemin. W 56. odsłonie serialu próbowała obudzić w Buraku zazdrość, demonstrując mu rozmowę jego ukochanej z Keremem, a odcinek wcześniej otwarcie groziła rywalce wyrzuceniem z posady w szpitalu. Obecnie widzi kolejną szansę na namieszanie w życiu rodziny lekarza.

Determinacja Tahsina w 65. odcinku „Splątanych losów”

Wątek poszukiwań nabiera tempa od momentu, gdy w 60. odcinku Remzi zwrócił się do Tahsina o pomoc w zlokalizowaniu jego córki, prosząc o jej fotografię. Z każdym dniem sytuacja Yasemin i jej bliskich staje się coraz bardziej napięta. W 65. epizodzie „Splątanych losów” Tahsin nie porzuci swojego celu. Będzie usilnie dążył do zdobycia zdjęcia poszukiwanej kobiety, co ma znacząco ułatwić mu jej ostateczne namierzenie.

„Splątane losy” – emisja 65. odcinka na antenie TVP1

Premierę 65. odsłony tureckiej produkcji „Splątane losy” zaplanowano na wtorek, 13 października 2026 roku. Odcinek zadebiutuje o 14:00 w telewizyjnej Jedynce. Dla tych, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorami, przewidziano powtórkę na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiadają „Splątane losy”? Zarys fabuły i aktorzy

Turecka telenowela „Splątane losy” (w oryginale znana jako Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia losy Münevver Ketenci, majętnej i stanowczej mieszkanki Stambułu. Jej rutyna zostaje zburzona, gdy pewnego dnia pod jej domem zjawia się pięcioletnia Mine. Kobieta ze zdumieniem odkrywa, że to jej wnuczka. To wydarzenie popycha Münevver do poszukiwań dawno niewidzianej córki, Pakize. Równolegle rozwija się romantyczna relacja łącząca pielęgniarkę Yasemin i doktora Buraka.

W produkcji występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever w roli Buraka

Şerif Bozkurt grający Halila

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli w roli Kerema

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz wcielająca się w Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu grająca Pınar

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