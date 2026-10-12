Splątane losy, odcinek 66: Burak nie odpuści Yasemin. W końcu zapyta ją o jej prawdziwą tożsamość

Poważna rozmowa Yasemin i Buraka w 66. odcinku „Splątanych losów”

Młody lekarz nie zamierza dłużej tkwić w sieci niedomówień. Po wydarzeniach z 65. epizodu telenoweli zakochany mężczyzna miał ogromne poczucie zdrady ze strony wybranki i całkowicie stracił orientację w ich relacji. Teraz zdecyduje się na bezpośrednią konfrontację, żądając od dziewczyny ujawnienia prawdziwej tożsamości, co postawi pielęgniarkę przed niezwykle trudnym wyborem.

Całe to napięcie potęguje skomplikowana siatka powiązań rodzinnych obu postaci. Główna bohaterka jest w rzeczywistości wnuczką Münevver, a przecież tę samą starszą panią Burak również traktuje jak własną babcię. Bogata seniorka od lat nie widziała swojej córki Pakize, przez co losy młodej medyczki zaczynają się niebezpiecznie zazębiać z tajemnicami rodu Ketenci. Właśnie z tego powodu przerażona Yasemin bardzo obawia się surowej oceny swojego partnera, więc do samego końca zatai swoje prawdziwe intencje.

Stan zdrowia Mine i wyznanie Yasemin w 66. odcinku „Splątanych losów”

Chora dziewczynka wreszcie opuści szpitalne mury, jednak opiekuńcza pielęgniarka wciąż będzie drżeć o jej bezpieczeństwo i kondycję. W akcie desperacji zwróci się do Şengul z prośbą o wsparcie w pozyskaniu rzetelnych informacji medycznych na temat dziecka. Podczas tej pełnej emocji rozmowy z przełożoną wyzna niespodziewanie swoje pokrewieństwo z zamożną Münevver i przyzna się do ogromnego lęku przed odrzuceniem przez ukochanego lekarza.

Główna bohaterka musi zmierzyć się z konsekwencjami swojego potajemnego zakradania się do placówki medycznej, do którego doszło w poprzednim epizodzie. Pielęgniarka wprost poinformuje swoją babcię o tym incydencie i ciągłym obserwowaniu jej posiadłości. Starsza kobieta natychmiast wystosuje do wnuczki oficjalne zaproszenie, ale zagubiona dziewczyna zrezygnuje z możliwości bezpośredniej konfrontacji z seniorką.

Śledztwo w sprawie okradzionego Halila w 66. odcinku „Splątanych losów”

Widzowie pamiętają z pewnością dramatyczną kradzież gotówki przeznaczonej dla Remziego, do której doszło kilka odcinków wcześniej. Kamery wyraźnie pokazały wtedy, że przestępcy obserwowali ofiarę tuż po opuszczeniu banku. W nadchodzącej odsłonie poszkodowany mężczyzna odbierze raport od śledczych na temat włamania do jego lokalu usługowego. Mundurowi przekażą mu rozczarowujące wieści, ponieważ policjanci nie zabezpieczyli żadnych twardych dowodów wskazujących na tożsamość sprawców, chociaż obiecali sumienne kontynuowanie dochodzenia.

Kiedy i gdzie oglądać 66. odcinek serialu „Splątane losy” w telewizji?

Najnowsza odsłona tureckiego hitu zadebiutuje na małych ekranach dokładnie w środę 14 października 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Fani produkcji mogą również śledzić powtórki oraz premierowe epizody za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD.

Telewizyjny przebój znad Bosforu, znany w oryginale pod tytułem „Bizi Birleştiren Hayat”, opowiada historię zamożnej mieszkanki Stambułu. Stabilna codzienność surowej Münevver Ketenci staje na głowie, gdy pewnego dnia pod jej luksusową posiadłością zjawia się mała Mine, będąca w rzeczywistości jej nieznaną wcześniej wnuczką. Kobieta rozpoczyna poszukiwania dawno niewidzianej córki Pakize, a całości towarzyszą romantyczne perypetie młodego medyka i oddanej swojej pracy pielęgniarki.

Na ekranie występuje plejada popularnych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie tej zawiłej opowieści o miłości i głęboko skrywanych tajemnicach:

w rolę surowej seniorki rodu Münevver Ketenci wciela się Nilgün Kasapbaşoğlu,

jako dociekliwa pielęgniarka Yasemin Kardan występuje Kayra Aleyna Zabcı,

postać młodego lekarza Buraka odgrywa Emir Gülsever,

jako poszkodowany przez los Halil na ekranie pojawia się Şerif Bozkurt,

w rolę Ayfer wciela się popularna aktorka Yeşim Ceylan,

postać Kerema to zasługa utalentowanego Doğaca Gözüdeliego,

jako Meltem i Ezgi widzowie zobaczą Zelal Barlas oraz İrem Korkmaz,

w rolach Suzan i Pınar na liście płac widnieją Nesrin Yıldırım oraz Elifnaz Sabuncu.

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